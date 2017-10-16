Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Армен Джигарханян попал в больницу

Сегодня, 08:18
Накануне вечером в срочном порядке госпитализировали знаменитого режиссера и актера Армена Джигарханяна.

Армен Джигарханян попал в больницу
О состоянии артиста рассказала его сестра Марина Джигарханян. По словам женщины, у брата есть проблемы со здоровьем, но жизни ничего не угрожает.

«Сначала к нему приехала одна «Скорая», помогла ему. Потом брата привезли обратно в театр. А потом его снова отправили в больницу. Просто все это было на нервах, все были эмоциональны...Я разговаривала с главным врачом больницы, где сейчас лежит мой брат. С Арменом все нормально, он сейчас под присмотром медиков. У него был высокий сахар. А когда высокий сахар, человек себя плохо чувствует и порой бывает не адекватен. Сейчас ему оказали помощь, поэтому он уже в норме. Лежит, лечится» - поделилась Марина.

Армен Джигарханян попал в больницу


Также женщина прокомментировала недавнюю информацию о том, что Армен подал заявление в полицию на свою супругу. Марина опровергла данную новость, сообщив, что только Виталина знает, какие таблетки и в какое время ему можно принимать.

← Галина Ржаксенская принимает поздрав...

Ключевые слова: Армен Джигарханян

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Армен Джигарханян отобрал у экс-жены квартиру
Элина Быстрицкая рассказала, как чувствует себя после госпитализации
Марина Федункив официально развелась со вторым супругом
Певица Виктория Дайнеко попала в больницу
Самое популярное за неделю
Комментарии

Армен Джигарханян попал в больницу Накануне вечером в срочном порядке госпитализировали знаменитого режиссера и актера Армена Джигарханяна.
Галина Ржаксенская принимает поздравления с рождением первенца На днях финалистка известного телепроекта "Холостяк" Галина Ржаксенская подарила своему супругу Евгению Громову очаровательную дочку.
Экс-супруг Маши Распутиной перед смертью находился в тяжелом финансовом положении Несколько дней назад появилась информация о кончине экс-супруга популярной певицы Маши Распутиной, причем мужчина ушел из жизни еще в начале октября.
Бывший муж марии Максаковой впервые прокомментировал обвинения в убийстве Неделю назад генпрокуратура Украины завершило расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни Известный актер Дмитрий Марьянов умер по дороге в больницу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.