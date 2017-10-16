Армен Джигарханян попал в больницу

О состоянии артиста рассказала его сестра Марина Джигарханян. По словам женщины, у брата есть проблемы со здоровьем, но жизни ничего не угрожает.«Сначала к нему приехала одна «Скорая», помогла ему. Потом брата привезли обратно в театр. А потом его снова отправили в больницу. Просто все это было на нервах, все были эмоциональны...Я разговаривала с главным врачом больницы, где сейчас лежит мой брат. С Арменом все нормально, он сейчас под присмотром медиков. У него был высокий сахар. А когда высокий сахар, человек себя плохо чувствует и порой бывает не адекватен. Сейчас ему оказали помощь, поэтому он уже в норме. Лежит, лечится» - поделилась Марина.Также женщина прокомментировала недавнюю информацию о том, что Армен подал заявление в полицию на свою супругу. Марина опровергла данную новость, сообщив, что только Виталина знает, какие таблетки и в какое время ему можно принимать.