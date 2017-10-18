Анастасии Заворотнюк тяжело дается разлука с детьми

У известной актрисы Анастасии Заворотнюк есть двое детей, 21-летняя дочь Анна и 17-летний сын Майкл, которые были рождены от предыдущего супруга бизнесмена Дмитрия Стрюкова.
Сейчас же наследники актрисы проживают за границей. Анастасия признается, что ей дается с трудом разлука со своими любимыми детьми.
«Мы мало видимся. Расставания даются непросто. Я думаю, что это нормально. Они должны готовиться к своей самостоятельной и взрослой жизни», - делится Заворотнюк.
По словам актрисы, она с понимаем отнеслась к желанию детей уехать за границу и поддержала их решение.
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