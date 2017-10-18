Анастасии Заворотнюк тяжело дается разлука с детьми

Сейчас же наследники актрисы проживают за границей. Анастасия признается, что ей дается с трудом разлука со своими любимыми детьми.«Мы мало видимся. Расставания даются непросто. Я думаю, что это нормально. Они должны готовиться к своей самостоятельной и взрослой жизни», - делится Заворотнюк.По словам актрисы, она с понимаем отнеслась к желанию детей уехать за границу и поддержала их решение.