Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией

После золотой медали командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи, юной Липницкой прочили блестящую спортивную карьеру, однако олимпийской чемпионкой на тех же Играх-2014 она так и не стала. А затем вовсе пропала из поля зрения болельщиков и журналистов, Юлию долгое время преследовали травмы. Затем была борьба с анорексией, из-за чего Липницкая набрала лишний вес и также не могла выступать.В начале осени текущего года Липницкая официально заявила, что покидает спорт. Было множество предположений о её дальнейшей карьере в самых разных сферах, и сегодня слово взяла сама экс-фигуристка. Юлия заявила, что намерена быть спортивным комментатором и ближайшие её телеэфиры будут на московском этапе Гран-при по фигурному катанию - соревнования открываются 20 октября.