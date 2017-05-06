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Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией

Сегодня, 20:14
Оставившая большой спорт Юлия Липницкая появится на телевидении.

Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией
После золотой медали командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Сочи, юной Липницкой прочили блестящую спортивную карьеру, однако олимпийской чемпионкой на тех же Играх-2014 она так и не стала. А затем вовсе пропала из поля зрения болельщиков и журналистов, Юлию долгое время преследовали травмы. Затем была борьба с анорексией, из-за чего Липницкая набрала лишний вес и также не могла выступать.

Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией


Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией


В начале осени текущего года Липницкая официально заявила, что покидает спорт. Было множество предположений о её дальнейшей карьере в самых разных сферах, и сегодня слово взяла сама экс-фигуристка. Юлия заявила, что намерена быть спортивным комментатором и ближайшие её телеэфиры будут на московском этапе Гран-при по фигурному катанию - соревнования открываются 20 октября.

Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией


Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией

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Ключевые слова: Юлия Липницкая

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Экс-фигуристка Юлия Липницкая определилась с профессией Оставившая большой спорт Юлия Липницкая появится на телевидении.
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