Сати Казанова показала новые фото со свадьбы

14 октября бывшая участница группы "Фабрика" официально стала супругой Стефано Тиоццо. Свадебные мероприятия, коих было несколько, прошли, в том числе, на малой родине Сати - Кавказе. Ради этого не только сама Казанова, но и её супруг облачились в традиционные черкесские наряды.О своём невероятном платье певица рассказала очень подробно: "На мне стилизованный черкесский костюм. Каждая деталь Фащэ (в переводе с черкесского “платье”) несёт определенную информацию: говорит о социальном положении девушки, о том откуда она, какое семейное положение у девушки. Кому интересно, рекомендую посмотреть фильм "Бэлла" С. Ростоцкого. Именно там архаический черкесский костюм (настоящий музейный экспонат). А вообще, у черкесов белый цвет не являлся праздничным или свадебным, чаще использовались глубокий красный или зелёный".