О своём невероятном платье певица рассказала очень подробно: "На мне стилизованный черкесский костюм. Каждая деталь Фащэ (в переводе с черкесского “платье”) несёт определенную информацию: говорит о социальном положении девушки, о том откуда она, какое семейное положение у девушки. Кому интересно, рекомендую посмотреть фильм "Бэлла" С. Ростоцкого. Именно там архаический черкесский костюм (настоящий музейный экспонат). А вообще, у черкесов белый цвет не являлся праздничным или свадебным, чаще использовались глубокий красный или зелёный".
Сати Казанова показала новые фото со свадьбы
Вчера, 21:26
Певица Сати Казанова несколько дней назад вышла замуж за итальянского фотографа.
14 октября бывшая участница группы "Фабрика" официально стала супругой Стефано Тиоццо. Свадебные мероприятия, коих было несколько, прошли, в том числе, на малой родине Сати - Кавказе. Ради этого не только сама Казанова, но и её супруг облачились в традиционные черкесские наряды.
О своём невероятном платье певица рассказала очень подробно: "На мне стилизованный черкесский костюм. Каждая деталь Фащэ (в переводе с черкесского “платье”) несёт определенную информацию: говорит о социальном положении девушки, о том откуда она, какое семейное положение у девушки. Кому интересно, рекомендую посмотреть фильм "Бэлла" С. Ростоцкого. Именно там архаический черкесский костюм (настоящий музейный экспонат). А вообще, у черкесов белый цвет не являлся праздничным или свадебным, чаще использовались глубокий красный или зелёный".
О своём невероятном платье певица рассказала очень подробно: "На мне стилизованный черкесский костюм. Каждая деталь Фащэ (в переводе с черкесского “платье”) несёт определенную информацию: говорит о социальном положении девушки, о том откуда она, какое семейное положение у девушки. Кому интересно, рекомендую посмотреть фильм "Бэлла" С. Ростоцкого. Именно там архаический черкесский костюм (настоящий музейный экспонат). А вообще, у черкесов белый цвет не являлся праздничным или свадебным, чаще использовались глубокий красный или зелёный".
← Наталья Подольская обновила блог край...
Ключевые слова: Сати Казанова, Стефано Тиоццо
Количество просмотров: 7 163
Количество просмотров: 7 163
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Сати Казанова показала новые фото со свадьбы Певица Сати Казанова несколько дней назад вышла замуж за итальянского фотографа.
Наталья Подольская обновила блог крайне неудачным селфи Певица Наталья Подольская напугала подписчиков своим новым фото.
Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция появилась на публике в наряде за $90.
Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде Певица Дженнифер Лопес поразила зрителей своим откровенным образом.