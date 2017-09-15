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Сати Казанова показала новые фото со свадьбы

Вчера, 21:26
Певица Сати Казанова несколько дней назад вышла замуж за итальянского фотографа.

Сати Казанова показала новые фото со свадьбы
14 октября бывшая участница группы "Фабрика" официально стала супругой Стефано Тиоццо. Свадебные мероприятия, коих было несколько, прошли, в том числе, на малой родине Сати - Кавказе. Ради этого не только сама Казанова, но и её супруг облачились в традиционные черкесские наряды.

Сати Казанова показала новые фото со свадьбы


Сати Казанова показала новые фото со свадьбы


О своём невероятном платье певица рассказала очень подробно: "На мне стилизованный черкесский костюм. Каждая деталь Фащэ (в переводе с черкесского “платье”) несёт определенную информацию: говорит о социальном положении девушки, о том откуда она, какое семейное положение у девушки. Кому интересно, рекомендую посмотреть фильм "Бэлла" С. Ростоцкого. Именно там архаический черкесский костюм (настоящий музейный экспонат). А вообще, у черкесов белый цвет не являлся праздничным или свадебным, чаще использовались глубокий красный или зелёный".

Сати Казанова показала новые фото со свадьбы


Сати Казанова показала новые фото со свадьбы


Сати Казанова показала новые фото со свадьбы


Сати Казанова показала новые фото со свадьбы

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Ключевые слова: Сати Казанова, Стефано Тиоццо

Количество просмотров: 7 163
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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