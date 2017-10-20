Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Владимир Познер поведал о том, почему женился в почтенном возрасте

Сегодня, 08:11
Недавно известный телеведущий Владимир Познер пообщался с Юрием Дудя в его авторском шоу.

Владимир Познер поведал о том, почему женился в почтенном возрасте
В ходе беседы Владимир Владимирович затронул и свою личную жизнь, рассказав о третьей супруге Надежде Соловьевой.

Владимир Познер поведал о том, почему женился в почтенном возрасте


«Я вступил в брак в 74 года. И умение добиваться женщин, оно либо есть, либо нет. Если бы мне сказали, что я женюсь еще раз, я бы ответил, что вы обалдели. Но это случилось – видимо, внутренне я еще довольно молод. Конечно, я занимаюсь спортом: сегодня я играл в теннис, завтра у меня фитнес, послезавтра опять теннис. Но я это люблю. Снимаю шляпу перед теми, кто это делает, потому что надо. Я же, например, теннис просто обожаю», – поведал телеведущий.

Напомним, что свадьба Познера и продюсера Соловьевой состоялась в 2008 году.

Владимир Познер поведал о том, почему женился в почтенном возрасте

← Светлана Лобода собрала звездных друз... Николай Караченцов пока что не лечитс... →

Ключевые слова: Владимир Познер

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Youtube

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Владимир Соловьев пояснил, откуда у него такие баснословные доходы
В Сети активно обсуждают конфликт между Владимиром Познером и Сергеем Шнуровым
Владимир Этуш попал в больницу
Вадим Казаченко поведал, почему его брак распался
Самое популярное за неделю
Комментарии

Эмин и Григорий Лепс решили начать собственный бизнес Накануне известные певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов дали старт совместному бизнесу, открыв первый ресторан "Рюмка водки".
Жена Армена Джигарханяна написала заявление об увольнении из театра супруга По сообщению журналистов, жена знаменитого актера Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская, приняла решение покинуть театр супруга.
Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время Недавно общественность шокировала информация об участии известной телеведущей Ксении Собчак в выборах на пост президента в 2018 году.
Стало известно об участии Елены Темниковой в телепроекте "Дом-2" Накануне в Сети начали активно обсуждать предполагаемое активное участие известной певицы Елены Темниковой в телепроекте "Дом-2".
Николай Караченцов пока что не лечится от онкологии Некоторое время назад стало известно о наличии онкологического заболевания у знаменитого актера Николая Караченцова.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.