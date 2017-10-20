Владимир Познер поведал о том, почему женился в почтенном возрасте

В ходе беседы Владимир Владимирович затронул и свою личную жизнь, рассказав о третьей супруге Надежде Соловьевой.«Я вступил в брак в 74 года. И умение добиваться женщин, оно либо есть, либо нет. Если бы мне сказали, что я женюсь еще раз, я бы ответил, что вы обалдели. Но это случилось – видимо, внутренне я еще довольно молод. Конечно, я занимаюсь спортом: сегодня я играл в теннис, завтра у меня фитнес, послезавтра опять теннис. Но я это люблю. Снимаю шляпу перед теми, кто это делает, потому что надо. Я же, например, теннис просто обожаю», – поведал телеведущий.Напомним, что свадьба Познера и продюсера Соловьевой состоялась в 2008 году.