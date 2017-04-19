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Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек

Сегодня, 12:17
Вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошла ужасная авария, которая унесли жизни 5 человек. На оживленном перекрестке столкнулись два автомобиля - Lexus и Volkswagen Touareg.

Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек
Лексус не стал тормозить на мигающий сигнал светофора, а Touareg "стартанул" раньше, чем зажегся "зеленый".

Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


Итогом этих поспешных действий стало столкновение двух автомобилей на большой скорости, после чего железные махины со всей силы отбросило на тротуар в толпу людей, сбив с ног 11 человек. 5 человек погибли на месте. Момент ДТП был зафиксирован на камеру:



Скандальным это дело стало не только потому, что есть человеческие жертвы, но и потому, что за рулем Lexus RX была приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО «Группа — Тайфун», 20-летняя Алена Зайцева.

Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


Именно отчиму принадлежала данная машина.

Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


Оказалось, что Алена и в прошлом нарушала ПДД, проезжая на красный свет.



В день аварии её сразу заключили под стражу на 60 дней.

Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек


В адрес девушки и семьи сыпались угрозы и проклятия. После было судебное заседание, на котором Алена полной вины не признала.



Отягчающим обстоятельством является то, что в крови Зайцевой нашли опиаты. Напомним, это наркотическое вещество, которое чаще всего встречается в морфине и производном от него героине.

А вот о водителе Touareg ничего не слышно, хотя его вина в гибели людей так же есть.

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Ключевые слова: Алена Зайцева, ДТП, авария

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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Нарушительница Алена Зайцева не признаёт вину после ДТП в Харькове, унёсшего жизни 5 человек Вечером 18 октября 2017 года в Харькове произошла ужасная авария, которая унесли жизни 5 человек. На оживленном перекрестке столкнулись два автомобиля - Lexus и Volkswagen Touareg.
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