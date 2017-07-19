Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной

Вчера, 21:04
Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.

Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной
Накануне в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения награды лучшему игроку мира по версии FIFA - им, уже в который раз, стал Криштиану Роналду. Поддержать мировую звезду пришли его мама, старший сын и невеста Джорджина Родригес, находящаяся на восьмом месяце беременности. Будущий малыш станет четвертным ребенком Криштиану и первенцем Джорджины.

Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной


Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной


Фотографы долго не отпускали звездное семейство с "футбольной" зелёной дорожки.

Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной


Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной

← Кортни Кардашьян призналась в беремен... Певец Стас Михайлов экстренно госпита... →

Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 4 121
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, the sun

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Стало известно, кто же родится у Криштиану Роналду
СМИ сообщили о том, кто же родится у Криштиану Роналду
Стал известен пол будущего малыша Криштиану Роналду и его избранницы
Криштиану Роналду впервые подтвердил интересное положение своей возлюбленной
Самое популярное за неделю
Комментарии

Филипп Киркоров опять попался на плагиате В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".
Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Кортни Кардашьян призналась в беременности Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.