Фотографы долго не отпускали звездное семейство с "футбольной" зелёной дорожки.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной
Вчера, 21:04
Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Накануне в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения награды лучшему игроку мира по версии FIFA - им, уже в который раз, стал Криштиану Роналду. Поддержать мировую звезду пришли его мама, старший сын и невеста Джорджина Родригес, находящаяся на восьмом месяце беременности. Будущий малыш станет четвертным ребенком Криштиану и первенцем Джорджины.
Фотографы долго не отпускали звездное семейство с "футбольной" зелёной дорожки.
Фотографы долго не отпускали звездное семейство с "футбольной" зелёной дорожки.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 4 121
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, the sun
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Автор фото: instagram, daily mail, the sun
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