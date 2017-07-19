Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной

Накануне в Лондоне прошла ежегодная церемония вручения награды лучшему игроку мира по версии FIFA - им, уже в который раз, стал Криштиану Роналду. Поддержать мировую звезду пришли его мама, старший сын и невеста Джорджина Родригес, находящаяся на восьмом месяце беременности. Будущий малыш станет четвертным ребенком Криштиану и первенцем Джорджины.Фотографы долго не отпускали звездное семейство с "футбольной" зелёной дорожки.