Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"

Сюжет видео представляет собой визуальное отражение смысла слов песни. Мария раскрывает ощущения человека, который испытывает противоречивые эмоции. С одной стороны, главная героиня бесконечно счастлива, согрета и всесильна, когда с ней рядом находится возлюбленный. С другой же, она показывает, как тяжело, одиноко, холодно и пусто ощущать себя в моменты разлуки или непонимания. Героиня словно хочет сказать, что видит в этом мужчине весь смысл своей жизни, а потому, она ощущает обеспокоенность, отдавая столь ценный и хрупкий дар в его руки. Она хочет испытывать чувство взаимности и ответственности за себя, быть уверенной в полной взаимности своих чувств.Картинка выглядит весьма лаконично и стильно, в то же время, привлекая наше внимание к деталям. Например, часы, возле которых находится героиня, символизируют остановившееся без возлюбленного время, а две тени на стене, позади одинокого силуэта шепчут о том, что героиня в мыслях зовёт его к себе. Эмоции, которые она испытывает, наглядно показаны через обширные цветовые гаммы и эффекты: сумрачные, холодные краски и локации в контрастах с алыми, будоражащими и страстными вспышками. Динамика, показанная от оцепенения к движению, создает колоритный и органичный симбиоз, благодаря чему картинка получается насыщенной и в меру двусмысленной."Эмоции, мимика героев объединяют картину, делая ее цельной и законченной. Я считаю, что картина продумана грамотно, стильно и профессионально"– комментирует Маша Вебер.Режиссер – Алексей Фигуров. Производство – Rabbit Film Production при поддержке Zaycev.netОфициальная премьера клипа состоится на RU.TV 27 октября. Клип представлен на канале Starpro, видео можно посмотреть ниже:Послушать песню можно в «iTunes Store», «Apple Music», Google.Play и на других цифровых площадках.