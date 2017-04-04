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Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"

Сегодня, 19:15
Маша Вебер продолжает радовать своих поклонников новыми хитами в сольном творчестве – вслед за последними треками “Ты лучше” и “Он”, не оставившие равнодушными миллионы слушателей и занявшие лидирующие места в музыкальных чартах страны, певица решила выпустить концептуальный клип на композицию “Он”.

Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"
Сюжет видео представляет собой визуальное отражение смысла слов песни. Мария раскрывает ощущения человека, который испытывает противоречивые эмоции. С одной стороны, главная героиня бесконечно счастлива, согрета и всесильна, когда с ней рядом находится возлюбленный. С другой же, она показывает, как тяжело, одиноко, холодно и пусто ощущать себя в моменты разлуки или непонимания. Героиня словно хочет сказать, что видит в этом мужчине весь смысл своей жизни, а потому, она ощущает обеспокоенность, отдавая столь ценный и хрупкий дар в его руки. Она хочет испытывать чувство взаимности и ответственности за себя, быть уверенной в полной взаимности своих чувств.

Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Картинка выглядит весьма лаконично и стильно, в то же время, привлекая наше внимание к деталям. Например, часы, возле которых находится героиня, символизируют остановившееся без возлюбленного время, а две тени на стене, позади одинокого силуэта шепчут о том, что героиня в мыслях зовёт его к себе. Эмоции, которые она испытывает, наглядно показаны через обширные цветовые гаммы и эффекты: сумрачные, холодные краски и локации в контрастах с алыми, будоражащими и страстными вспышками. Динамика, показанная от оцепенения к движению, создает колоритный и органичный симбиоз, благодаря чему картинка получается насыщенной и в меру двусмысленной.

Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


"Эмоции, мимика героев объединяют картину, делая ее цельной и законченной. Я считаю, что картина продумана грамотно, стильно и профессионально"

– комментирует Маша Вебер.

Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Режиссер – Алексей Фигуров. Производство – Rabbit Film Production при поддержке Zaycev.net

Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Официальная премьера клипа состоится на RU.TV 27 октября. Клип представлен на канале Starpro, видео можно посмотреть ниже:



Послушать песню можно в «iTunes Store», «Apple Music», Google.Play и на других цифровых площадках.

Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"


Маша Вебер представила новый страстный клип на песню "Он"

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Ключевые слова: Маша Вебер

Количество просмотров: 1 209
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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