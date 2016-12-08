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«Последний богатырь» стал лидером российского проката

Сегодня, 02:04
Грандиозный фильм от Disney на основе русских сказок «Последний богатырь» завоевал сердца зрителей.

«Последний богатырь» стал лидером российского проката
Картина появилась на экранах в прошлый четверг, и за уикэнд только в российских кинотеатрах заработала почти 450 миллионов рублей. "Последний богатырь" по сборам обогнал даже скандальный фильм "Матильда", также вышедший в прокат на минувшей неделе.

«Последний богатырь» стал лидером российского проката


В основе сюжета лежит история простого русского парня по имени Иван (Виктор Хориняк), который совершенно случайно попадает в параллельный мир, оказывающийся сказочной страной под названием Белогорье. В этом фантастическом мире уживаются самые известные герои народных сказок, такие как Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко), Баба-Яга (Елена Яковлева), Василиса (Мила Сивацкая). Главной злодейкой стала Варвара в исполнении Екатерины Вилковой. Чтобы вернуться в привычный мир, Иван должен выполнить непростую задачу и найти меч-кладенец.

«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


В фильме прекрасно существуют и дополняют друг друга сразу несколько жанров - это фантастика, драма, приключения, мелодрама и, конечно, искрометная комедия. Немало в картине и боевых сцен, главной звездой которых стал вовсе не Иван, а Василиса: "Для своей роли я очень долго тренировалась падать, драться, обращаться с топорами и мечами. Очень горжусь, что многие трюки исполнила сама" - рассказала Мила Сивацкая на пресс-конференции, посвященной выходу ленты. Виктор Хориняк, в свою очередь, признался, что у не почти совсем нет боевых сцен, однако намекнул, что они могут быть в будущем - возможно, зрителей ждёт вторая часть.

«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


"Помимо России, "Последний богатырь" куплен для проката в целом ряде стран. Для нас было очень важно показать исконно русских сказочных персонажей, чтобы не только дети открыли для себя этот огромный мир, но и взрослые вспомнили, какие сказки они читали и смотрели в детстве. К проработке каждого персонажа мы отнеслись очень душевно. Зритель идет в кино за новыми впечатлениям, он идёт удивляться, поэтому мы посмотрели на всем знакомых героев под новым углом" - отметил режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.
Одним из самых запоминающихся персонажей, несомненно, стал Водяной в исполнении Сергея Бурунова: "Мой грим длился 11 секунд - я надевал странную шапочку и костюм с треугольниками и точечками, такой "презерватив с метками", вокруг меня были странные люди с приспособлениями и приборами. Речку мы снимали в павильоне, но температyра воды была всего лишь +3 градуса, к тому же я плавал в непонятной жиже" - поделился Бурунов.

«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


Елена Яколева призналась, что сыграть Бабу-Ягу было её заветной мечтой: "Каждая женщина с возрастом начинает по-новому относиться к Бабе Яге. Мне приходилось учиться работать в сложном пластическом гриме, но это было очень увлекательно. Я бы с огромным удовольствием вновь вернyлась бы к этому персонажу".

«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


«Последний богатырь» стал лидером российского проката


"Последний богатырь" был снят на территории России. Большая часть съемок проходила в предгорье Кавказа и под Сочи - в частности, в реликтовой самшитовой роще, которая на сегодняшний день практически уничтожена прожорливым вредителем огнёвкой. Посмотреть на красоты родной природы и, конечно, насладиться фильмом в целом, можно в любом кинотеатре.

«Последний богатырь» стал лидером российского проката

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Ключевые слова: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Константин Лавроненко

Количество просмотров: 6 396
Автор: Katarina

Автор фото: Наталья Прохорова, кадры из фильма, youtube

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«Последний богатырь» стал лидером российского проката Грандиозный фильм от Disney на основе русских сказок «Последний богатырь» завоевал сердца зрителей.
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