«Последний богатырь» стал лидером российского проката

Картина появилась на экранах в прошлый четверг, и за уикэнд только в российских кинотеатрах заработала почти 450 миллионов рублей. "Последний богатырь" по сборам обогнал даже скандальный фильм "Матильда", также вышедший в прокат на минувшей неделе.В основе сюжета лежит история простого русского парня по имени Иван (Виктор Хориняк), который совершенно случайно попадает в параллельный мир, оказывающийся сказочной страной под названием Белогорье. В этом фантастическом мире уживаются самые известные герои народных сказок, такие как Кощей Бессмертный (Константин Лавроненко), Баба-Яга (Елена Яковлева), Василиса (Мила Сивацкая). Главной злодейкой стала Варвара в исполнении Екатерины Вилковой. Чтобы вернуться в привычный мир, Иван должен выполнить непростую задачу и найти меч-кладенец.В фильме прекрасно существуют и дополняют друг друга сразу несколько жанров - это фантастика, драма, приключения, мелодрама и, конечно, искрометная комедия. Немало в картине и боевых сцен, главной звездой которых стал вовсе не Иван, а Василиса: "Для своей роли я очень долго тренировалась падать, драться, обращаться с топорами и мечами. Очень горжусь, что многие трюки исполнила сама" - рассказала Мила Сивацкая на пресс-конференции, посвященной выходу ленты. Виктор Хориняк, в свою очередь, признался, что у не почти совсем нет боевых сцен, однако намекнул, что они могут быть в будущем - возможно, зрителей ждёт вторая часть."Помимо России, "Последний богатырь" куплен для проката в целом ряде стран. Для нас было очень важно показать исконно русских сказочных персонажей, чтобы не только дети открыли для себя этот огромный мир, но и взрослые вспомнили, какие сказки они читали и смотрели в детстве. К проработке каждого персонажа мы отнеслись очень душевно. Зритель идет в кино за новыми впечатлениям, он идёт удивляться, поэтому мы посмотрели на всем знакомых героев под новым углом" - отметил режиссер фильма Дмитрий Дьяченко.Одним из самых запоминающихся персонажей, несомненно, стал Водяной в исполнении Сергея Бурунова: "Мой грим длился 11 секунд - я надевал странную шапочку и костюм с треугольниками и точечками, такой "презерватив с метками", вокруг меня были странные люди с приспособлениями и приборами. Речку мы снимали в павильоне, но температyра воды была всего лишь +3 градуса, к тому же я плавал в непонятной жиже" - поделился Бурунов.Елена Яколева призналась, что сыграть Бабу-Ягу было её заветной мечтой: "Каждая женщина с возрастом начинает по-новому относиться к Бабе Яге. Мне приходилось учиться работать в сложном пластическом гриме, но это было очень увлекательно. Я бы с огромным удовольствием вновь вернyлась бы к этому персонажу"."Последний богатырь" был снят на территории России. Большая часть съемок проходила в предгорье Кавказа и под Сочи - в частности, в реликтовой самшитовой роще, которая на сегодняшний день практически уничтожена прожорливым вредителем огнёвкой. Посмотреть на красоты родной природы и, конечно, насладиться фильмом в целом, можно в любом кинотеатре.