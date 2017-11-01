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Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть

Сегодня, 13:14
Надежда Мейхер-Грановская является известной экс-участницей группы "ВИА Гра" и относится к золотому составу коллектива.

Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть
На днях исполнительница опубликовала в своем микроблоге фотографию из очередной фотосессии, на котором она предстала в черном платье с массивными украшениями. Но подписчики не оценили новый кадр.

Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть


Они заметили, что Надежда стала выглядеть гораздо старше своих лет. Из-за убранных назад волос, мимические морщинки певицы стали очень заметными, что прибавило ей возраста. Надеюсь, что это всего лишь игра света и просто неудачный кадр.

Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть

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Ключевые слова: Надежда Мейхер-Грановская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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