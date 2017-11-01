Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть

На днях исполнительница опубликовала в своем микроблоге фотографию из очередной фотосессии, на котором она предстала в черном платье с массивными украшениями. Но подписчики не оценили новый кадр.Они заметили, что Надежда стала выглядеть гораздо старше своих лет. Из-за убранных назад волос, мимические морщинки певицы стали очень заметными, что прибавило ей возраста. Надеюсь, что это всего лишь игра света и просто неудачный кадр.