Они заметили, что Надежда стала выглядеть гораздо старше своих лет. Из-за убранных назад волос, мимические морщинки певицы стали очень заметными, что прибавило ей возраста. Надеюсь, что это всего лишь игра света и просто неудачный кадр.
Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть
Сегодня, 13:14
Надежда Мейхер-Грановская является известной экс-участницей группы "ВИА Гра" и относится к золотому составу коллектива.
На днях исполнительница опубликовала в своем микроблоге фотографию из очередной фотосессии, на котором она предстала в черном платье с массивными украшениями. Но подписчики не оценили новый кадр.
Они заметили, что Надежда стала выглядеть гораздо старше своих лет. Из-за убранных назад волос, мимические морщинки певицы стали очень заметными, что прибавило ей возраста. Надеюсь, что это всего лишь игра света и просто неудачный кадр.
Они заметили, что Надежда стала выглядеть гораздо старше своих лет. Из-за убранных назад волос, мимические морщинки певицы стали очень заметными, что прибавило ей возраста. Надеюсь, что это всего лишь игра света и просто неудачный кадр.
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Ключевые слова: Надежда Мейхер-Грановская
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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