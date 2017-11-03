Мигель поведал истинную причину ссоры с Аллой Пугачевой

В ходе беседы тема зашла о сотрудничестве с Аллой Пугачевой, с которой Мигель на протяжении длительного времени работал. Но после их пути разошлись, и вот молодой человек раскрыл правду, из-за чего это произошло.«Я был режиссером ее последних «Рождественских встреч» и вдруг «наткнулся на стену непонимания», как говорила героиня Людмилы Марковны Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Пугачева меня просто не слышала, и по окончании работы я поблагодарил ее и сказал: «Алла Борисовна, на этом все, больше никогда». На финальном банкете она в присутствии всех артистов произнесла тост в мою честь: «Ты крутой, но слишком ультрасовременный для меня. И ты должен был это понимать. Спасибо тебе большое». У меня аж глаз в тот момент задергался», – сообщил Мигель.Напомним, что танцор принимал участие в одном из сезонов популярного телепроекта "Фабрика звезд", худруком которого и была Алла Пугачева.