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Мигель поведал истинную причину ссоры с Аллой Пугачевой

Вчера, 20:49
На днях наставник телепроекта "Танцы" Мигель побеседовал с журналистами и откровенно ответил на их вопросы.

Мигель поведал истинную причину ссоры с Аллой Пугачевой
В ходе беседы тема зашла о сотрудничестве с Аллой Пугачевой, с которой Мигель на протяжении длительного времени работал. Но после их пути разошлись, и вот молодой человек раскрыл правду, из-за чего это произошло.

Мигель поведал истинную причину ссоры с Аллой Пугачевой


«Я был режиссером ее последних «Рождественских встреч» и вдруг «наткнулся на стену непонимания», как говорила героиня Людмилы Марковны Гурченко в фильме «Любовь и голуби». Пугачева меня просто не слышала, и по окончании работы я поблагодарил ее и сказал: «Алла Борисовна, на этом все, больше никогда». На финальном банкете она в присутствии всех артистов произнесла тост в мою честь: «Ты крутой, но слишком ультрасовременный для меня. И ты должен был это понимать. Спасибо тебе большое». У меня аж глаз в тот момент задергался», – сообщил Мигель.

Напомним, что танцор принимал участие в одном из сезонов популярного телепроекта "Фабрика звезд", худруком которого и была Алла Пугачева.

Мигель поведал истинную причину ссоры с Аллой Пугачевой

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Ключевые слова: Мигель, Алла Пугачева

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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