Армен Джигарханян находится в ужасном состоянии

Представитель Виталины Элина Мазур сообщила о том, что Армен Борисович находится в ужасном состоянии. За его самочувствием все эти годы следила супруга, а теперь друзья кормят его продуктами, которые ему категорически запрещены."Сегодня больной, инсулинозависимый человек не соблюдает диету. Друзья передают ему еду подпольно. У него склероз, он вообще не отдает себе отчет в происходящем. У него нарушена речевая последовательность, он даже не узнает родную сестру. Не моется, спит на диванчике. Такое не каждый молодой и здоровый человек выдержит. Армена Борисовича оставляют ночевать в театре, охранник боится – вдруг с Джигарханяном что-то случится...", - говорит женщина.По словам Элины, слушание по бракоразводному процессу намечено на 9 ноября, но сестра артиста просит его не разводиться с женой.