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Армен Джигарханян находится в ужасном состоянии

Вчера, 19:37
Вот уже на протяжении длительного времени в Сети активно обсуждают скандал, разгоревшийся между супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Армен Джигарханян находится в ужасном состоянии
Представитель Виталины Элина Мазур сообщила о том, что Армен Борисович находится в ужасном состоянии. За его самочувствием все эти годы следила супруга, а теперь друзья кормят его продуктами, которые ему категорически запрещены.

Армен Джигарханян находится в ужасном состоянии


"Сегодня больной, инсулинозависимый человек не соблюдает диету. Друзья передают ему еду подпольно. У него склероз, он вообще не отдает себе отчет в происходящем. У него нарушена речевая последовательность, он даже не узнает родную сестру. Не моется, спит на диванчике. Такое не каждый молодой и здоровый человек выдержит. Армена Борисовича оставляют ночевать в театре, охранник боится – вдруг с Джигарханяном что-то случится...", - говорит женщина.

По словам Элины, слушание по бракоразводному процессу намечено на 9 ноября, но сестра артиста просит его не разводиться с женой.

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Ключевые слова: Армен Джигарханян

Количество просмотров: 5 096
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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