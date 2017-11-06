Папа Жанны Фриске рассекретил любовницу Дмитрия Шепелева

Речь идет все о той же Ксении Степановой, которая была косметологом и другом Жанны. О том, что Степанова переметнулась к Шепелеву еще во время болезни дочери, Владимир Фриске заговорил сразу после похорон, но тогда не было прямых обвинений в том, что они соучастники преступления.Теперь же Фриске не сомневается, что Степанова воровала у больной Жанны документы и бланки и вместе с Шепелевым они подделывали подписи и проворачивали финансовые аферы.Какие точно аферы, он не уточняет, но знает наверняка, что сейчас они живут вместе и именно Ксения воспитывает Платона и настраивает его против него.