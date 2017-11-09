Александр и Екатерина Стриженовы решили отметить годовщину свадьбы за границей

Супруги решили отметить юбилей в Шанхае, где провели незабываемые четыре дня. Екатерина недавно поделилась впечатлениями от поездки."Муж полностью продумал поездку, поэтому все было невероятно красиво и приятно. Мы обошли все буддийские храмы в городе, посетили школу Конфуция, где привязали записочки на древо желаний. Съездили в жемчужную деревню, которая оказалась маленькой Венецией, утопающей в воде. Там же посетили жемчужный "аукцион", где турист наугад выбирает ракушку, ее открывают – и все содержимое достается тебе. В моей оказалось 26 жемчужин! Из них мне тут же сделали браслет. А на жемчужном рынке муж выбрал и подарил мне огромную жемчужину, которую теперь ношу на цепочке как любимое украшение. Так что теперь я – Екатерина Жемчужная!" – сообщила Екатерина.По словам супругов, это поездка запомнится им надолго, тем более все проходила в такой романтической атмосфере.