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Александр и Екатерина Стриженовы решили отметить годовщину свадьбы за границей

Сегодня, 09:20
Недавно звездная чета Александра и Екатерины Стриженовых праздновали памятную дату, 30 годовщину свадьбы.

Александр и Екатерина Стриженовы решили отметить годовщину свадьбы за границей
Супруги решили отметить юбилей в Шанхае, где провели незабываемые четыре дня. Екатерина недавно поделилась впечатлениями от поездки.

Александр и Екатерина Стриженовы решили отметить годовщину свадьбы за границей


"Муж полностью продумал поездку, поэтому все было невероятно красиво и приятно. Мы обошли все буддийские храмы в городе, посетили школу Конфуция, где привязали записочки на древо желаний. Съездили в жемчужную деревню, которая оказалась маленькой Венецией, утопающей в воде. Там же посетили жемчужный "аукцион", где турист наугад выбирает ракушку, ее открывают – и все содержимое достается тебе. В моей оказалось 26 жемчужин! Из них мне тут же сделали браслет. А на жемчужном рынке муж выбрал и подарил мне огромную жемчужину, которую теперь ношу на цепочке как любимое украшение. Так что теперь я – Екатерина Жемчужная!" – сообщила Екатерина.

По словам супругов, это поездка запомнится им надолго, тем более все проходила в такой романтической атмосфере.

Александр и Екатерина Стриженовы решили отметить годовщину свадьбы за границей

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Ключевые слова: Александра и Екатерины Стриженовых

Количество просмотров: 28 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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