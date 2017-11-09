Но выход в свет супружеской пары Татьяны Навки и Дмитрия Пескова обратил на себя особое внимание, так как супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях.
Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков впервые за долгое время вместе появились на публике
Сегодня, 15:45
На днях в Москве прошел концерт в честь 15-летия торгового центра "Крокус Сити Молл", который посетили многие представители российского шоу-бизнеса.
Также отмечалось и день рождения президента и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова. Среди гостей вечера были Катя Лель, сын именинника Эмин Агаларов, Григорий Лепс вместе с супругой, Андрей Малахов, Глюкоза и многие другие.
Но выход в свет супружеской пары Татьяны Навки и Дмитрия Пескова обратил на себя особое внимание, так как супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях.
Но выход в свет супружеской пары Татьяны Навки и Дмитрия Пескова обратил на себя особое внимание, так как супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях.
← Светлана Пермякова наслаждается вним...
Ключевые слова: Татьяна Навка, Дмитрий Песков
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Количество просмотров: 390
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, passion.ru, kp.ru
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Автор фото: Instagram, passion.ru, kp.ru
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Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков впервые за долгое время вместе появились на публике На днях в Москве прошел концерт в честь 15-летия торгового центра "Крокус Сити Молл", который посетили многие представители российского шоу-бизнеса.
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