Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков впервые за долгое время вместе появились на публике

Также отмечалось и день рождения президента и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова. Среди гостей вечера были Катя Лель, сын именинника Эмин Агаларов, Григорий Лепс вместе с супругой, Андрей Малахов, Глюкоза и многие другие.Но выход в свет супружеской пары Татьяны Навки и Дмитрия Пескова обратил на себя особое внимание, так как супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях.