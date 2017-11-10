Ольга Казаченко извинилась перед зрителями за истерику на шоу

На съемках стороны разбирались друг с другом на повышенных тонах, в результате чего Вадим почувствовал себя плохо. Недавно Ольга вышла на связь с подписчиками и призналась, что очень переживала на съемках.«Я прошу прощения за то что вы вчера увидели, мне стыдно за то, что я не смогла удержать себя в руках. Не судите меня строго, просто представьте себя на моем месте хоть на минуту и, возможно, тогда вы сможете меня понять. Я от всей души говорю спасибо всем, кто меня поддерживает, это нелегкий путь, я делаю так, как чувствую! Я стараюсь не срываться и не «расклеиваться», но у меня не всегда получается. Я стараюсь, правда, спасибо вам!» – поведала Ольга.Напомним, что Вадим Казаченко пытался доказать, что его брак с Ольгой Мартыновой был фиктивным, и он не признал своего ребенка от бывшей жены, а теперь требует через суд вернуть около миллиона рублей.