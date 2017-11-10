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Ольга Казаченко извинилась перед зрителями за истерику на шоу

Сегодня, 09:58
На днях очередные выпуски передачи "Пусть говорят" были посвящены конфликту бывших супругов Вадима и Ольги Казаченко.

Ольга Казаченко извинилась перед зрителями за истерику на шоу
На съемках стороны разбирались друг с другом на повышенных тонах, в результате чего Вадим почувствовал себя плохо. Недавно Ольга вышла на связь с подписчиками и призналась, что очень переживала на съемках.

Ольга Казаченко извинилась перед зрителями за истерику на шоу


«Я прошу прощения за то что вы вчера увидели, мне стыдно за то, что я не смогла удержать себя в руках. Не судите меня строго, просто представьте себя на моем месте хоть на минуту и, возможно, тогда вы сможете меня понять. Я от всей души говорю спасибо всем, кто меня поддерживает, это нелегкий путь, я делаю так, как чувствую! Я стараюсь не срываться и не «расклеиваться», но у меня не всегда получается. Я стараюсь, правда, спасибо вам!» – поведала Ольга.

Напомним, что Вадим Казаченко пытался доказать, что его брак с Ольгой Мартыновой был фиктивным, и он не признал своего ребенка от бывшей жены, а теперь требует через суд вернуть около миллиона рублей.

Ольга Казаченко извинилась перед зрителями за истерику на шоу

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Ключевые слова: Вадим Казаченко, Ольга Казаченко

Количество просмотров: 8 073
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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