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Юлия Савичева теперь требует гораздо больше денег за свои выступления

Сегодня, 08:41
Некоторое время назад в семье популярной певицы Юлии Савичевой случилось радостное событие, она подарила своему супругу очаровательную дочку.

Юлия Савичева теперь требует гораздо больше денег за свои выступления
Теперь же исполнительница вернулась к сольному творчеству, и на днях выступила на грузинской свадьбе. По информации, после выхода из декрета гонорары Савичевой заметно выросли.

Юлия Савичева теперь требует гораздо больше денег за свои выступления


«В непраздничные дни выступление Юлии сейчас стоит €20 тысяч, – рассказывает концертный директор Юлии. – Райдер у нее без всяких причуд, обычный – в этом плане ничего не изменилось. Чай, кофе, вода, фрукты и вещи первой необходимости – полотенца, зеркало, гладильная доска, утюг. Также требуются отдельная гримерка как для Юли, так и для ее коллектива. Но самое главное – исправность всей аппаратуры. Звук должен быть четким, сцена – не менее восьми метров в длину. В предновогодний период певица также готова выступить, правда, стоимость немного возрастает – это уже €25 тысяч».

Недавно артистка поблагодарила за поддержку продюсера Максима Фадеева, который всегда рядом и готов прийти к ней на помощь.

Юлия Савичева теперь требует гораздо больше денег за свои выступления

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Ключевые слова: Юлия Савичева

Количество просмотров: 6 617
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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