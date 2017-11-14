Юлия Савичева теперь требует гораздо больше денег за свои выступления

Теперь же исполнительница вернулась к сольному творчеству, и на днях выступила на грузинской свадьбе. По информации, после выхода из декрета гонорары Савичевой заметно выросли.«В непраздничные дни выступление Юлии сейчас стоит €20 тысяч, – рассказывает концертный директор Юлии. – Райдер у нее без всяких причуд, обычный – в этом плане ничего не изменилось. Чай, кофе, вода, фрукты и вещи первой необходимости – полотенца, зеркало, гладильная доска, утюг. Также требуются отдельная гримерка как для Юли, так и для ее коллектива. Но самое главное – исправность всей аппаратуры. Звук должен быть четким, сцена – не менее восьми метров в длину. В предновогодний период певица также готова выступить, правда, стоимость немного возрастает – это уже €25 тысяч».Недавно артистка поблагодарила за поддержку продюсера Максима Фадеева, который всегда рядом и готов прийти к ней на помощь.