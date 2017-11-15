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Ким Кардашьян впервые откровенно сообщила о своем отношении к суррогатному материнству

Сегодня, 09:18
В скором времени у Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста родится третий ребенок, которого вынашивает им суррогатная мама.

Ким Кардашьян впервые откровенно сообщила о своем отношении к суррогатному материнству
На днях Ким впервые решилась откровенно рассказать, как она относится к суррогатному материнству. По словам Ким, для нее это было нелегкое решение.

«Любой, кто говорит или думает, что это просто легкий выход, совершенно не прав. Я думаю, что гораздо труднее пройти через это, потому что вы на самом деле не контролируете ситуацию. Вы, конечно, выбираете кого-то, на кого вы полностью можете положиться, у вас хорошие отношения, но все же.

Ким Кардашьян впервые откровенно сообщила о своем отношении к суррогатному материнству


Зная, что я сама выносила своих первых двух младенцев, а теперь не могу подарить то же самое третьему, мне тяжело. И тяжело не знать, где мой ребенок находится каждую секунду. Это определенно сложнее, чем я ожидала», — поделилась Кардашьян.

Напомним, что первые две беременности дались звезде тяжело, и врачи запретили ей рожать в третий раз.

Ким Кардашьян впервые откровенно сообщила о своем отношении к суррогатному материнству

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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