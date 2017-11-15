Ким Кардашьян впервые откровенно сообщила о своем отношении к суррогатному материнству

На днях Ким впервые решилась откровенно рассказать, как она относится к суррогатному материнству. По словам Ким, для нее это было нелегкое решение.«Любой, кто говорит или думает, что это просто легкий выход, совершенно не прав. Я думаю, что гораздо труднее пройти через это, потому что вы на самом деле не контролируете ситуацию. Вы, конечно, выбираете кого-то, на кого вы полностью можете положиться, у вас хорошие отношения, но все же.Зная, что я сама выносила своих первых двух младенцев, а теперь не могу подарить то же самое третьему, мне тяжело. И тяжело не знать, где мой ребенок находится каждую секунду. Это определенно сложнее, чем я ожидала», — поделилась Кардашьян.Напомним, что первые две беременности дались звезде тяжело, и врачи запретили ей рожать в третий раз.