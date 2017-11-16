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Белла Хадид продолжает делиться с подписчиками горячими фото

Сегодня, 09:00
Знаменитая модель Белла Хадид является одной из самых востребованных в модельном бизнесе.

Белла Хадид продолжает делиться с подписчиками горячими фото
Белла является обладательницей шикарной фигуры, которую не устает демонстрировать своим подписчикам. В скором времени состоится грандиозное шоу Victoria's Secret, в котором модель приметь участие.

Белла Хадид продолжает делиться с подписчиками горячими фото


Чтобы привлечь внимание поклонников к предстоящему показу, Белла размещает откровенные снимки, на которых позирует в одном нижнем белье.

Белла Хадид продолжает делиться с подписчиками горячими фото


Стоит отметить, что модель стала участницей показа известного бренда в прошлом году, что является несомненным достижением в мировой моде.

Белла Хадид продолжает делиться с подписчиками горячими фото

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 2 444
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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