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В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Сегодня, 20:34
Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп отмечают платиновую свадьбу.

В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа
Таким браком можно только восхищаться: 91-летняя королева Елизавета II и 96-летний принц Филипп празднуют 70-ю годовщину свадьбы. По случаю этого поистине грандиозного события, Букингемский дворец устроил для королевской четы небольшую фотосессию.

В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа


В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа


В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа


Фотографом стал Мэтт Холиоук, по окончании съемки сказавший следующее: "Это большая честь для меня. Я считаю, что у меня получилось поймать нужный момент, ведь на фото чувствуются их сила и единство". Интересно, что в кадре Елизавета II появляется с роскошной брошью из желтого золота, украшенной алмазом и несколькими рубинами - эту драгоценность ей подарил супруг в далёком 1966-м году.

В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа


В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа


В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа


← Белла Хадид оконфузилась на показе ни...

Ключевые слова: Елизавета II, принц Филипп

Количество просмотров: 5 746
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, Matt Holyoak

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В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп отмечают платиновую свадьбу.
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