В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Таким браком можно только восхищаться: 91-летняя королева Елизавета II и 96-летний принц Филипп празднуют 70-ю годовщину свадьбы. По случаю этого поистине грандиозного события, Букингемский дворец устроил для королевской четы небольшую фотосессию.Фотографом стал Мэтт Холиоук, по окончании съемки сказавший следующее: "Это большая честь для меня. Я считаю, что у меня получилось поймать нужный момент, ведь на фото чувствуются их сила и единство". Интересно, что в кадре Елизавета II появляется с роскошной брошью из желтого золота, украшенной алмазом и несколькими рубинами - эту драгоценность ей подарил супруг в далёком 1966-м году.