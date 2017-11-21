Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Не попавшая в группу Серебро девушка осталась в обиде на Максима Фадеева

Сегодня, 09:08
Анастасия Грибкова из Екатеринбурга пробовала свои силы в группе "Серебро" и дошла до финала, но место в коллективе досталось другой девушке.

Не попавшая в группу Серебро девушка осталась в обиде на Максима Фадеева
О новой солистке продюсер Максим Фадеев сообщив в социальной сети, опубликовав ее снимок. Настю обидело такое отношение Фадеева, что он даже не удосужился объяснить свое решение.

Не попавшая в группу Серебро девушка осталась в обиде на Максима Фадеева


"Я, как и все остальные, узнала об этом из поста Максима Александровича в Instagram и это было немного неприятно, — поделилась певица. — Я ожидала, что будет написано, что все молодцы, все были достойны. Но нет — выбрали одну, а про остальных сразу забыли. Мне обидно, что нам не объяснили почему был сделан именно такой выбор. И не только мне, но и всем, кто за меня болел", - возмущается девушка.

Напомним, что новой участницей популярной группы "Серебро" стала Татьяна Моргунова, которую поспешил поздравить с успехом Максим Фадеев.

Не попавшая в группу Серебро девушка осталась в обиде на Максима Фадеева

← Орландо Блум шокировал неухоженным ви... Илья Глинников спровоцировал слухи о ... →

Ключевые слова: Серебро, Максим Фадеев

Количество просмотров: 5 902
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Максим Фадеев наконец-то определился с третьей солисткой группы Серебро
Юлия Салибекова не смогла промолчать на слова Максима Фадеева
Екатерину Колисниченско обидели слова Максима Фадеева
Катя Гордон осмелилась раскритиковать Максима Фадеева
Самое популярное за неделю
Комментарии

Сергей Жуков растрогал фанатов семейной фотографией Известный певец Сергей Жуков является счастливым мужем и отцом, они с супругой Региной Бурд воспитывают троих детей.
Кейт Бекинсейл и ее 22-летний избранник не смогли скрыть чувств на публике Этим летом общественность заговорила о новом романе знаменитой актрисы Кейт Бекинсейл.
Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей Буквально недавно Джорджина Родригес подарила своему возлюбленному, знаменитому футболисту Криштиану Роналду, очаровательную дочку.
Наталья Водянова поделилась фотографией с мужем и детьми Знаменитая модель Наталья Водянова является мамой пятерых детей, при этом успешно занимается благотворительностью.
Ани Лорак показала, какой была в детстве Известная певица Ани Лорак является эталоном красоты и стиля для многих российских девушек.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.