Не попавшая в группу Серебро девушка осталась в обиде на Максима Фадеева

О новой солистке продюсер Максим Фадеев сообщив в социальной сети, опубликовав ее снимок. Настю обидело такое отношение Фадеева, что он даже не удосужился объяснить свое решение."Я, как и все остальные, узнала об этом из поста Максима Александровича в Instagram и это было немного неприятно, — поделилась певица. — Я ожидала, что будет написано, что все молодцы, все были достойны. Но нет — выбрали одну, а про остальных сразу забыли. Мне обидно, что нам не объяснили почему был сделан именно такой выбор. И не только мне, но и всем, кто за меня болел", - возмущается девушка.Напомним, что новой участницей популярной группы "Серебро" стала Татьяна Моргунова, которую поспешил поздравить с успехом Максим Фадеев.