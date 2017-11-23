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Появился новый подозреваемый в хищении денег в театре Армена Джигарханяна

Сегодня, 08:52
В скором времени должен состояться развод известного актера Армена Джигарханяна и его супруги Виталины Цымбалюк-Романовской.

Появился новый подозреваемый в хищении денег в театре Армена Джигарханяна
А тем временем следствие пытается выяснить виновника хищения большой суммы денег в театре актера. Оказалось, что 80 миллионов рублей, которые были выделены театру на капремонт, растворились в офшорах.

Появился новый подозреваемый в хищении денег в театре Армена Джигарханяна


«Под подозрением – бухгалтер театра, ставившая свою подпись в финансовых документах, по которым был выявлен вывод денег. Виталина Цымбалюк подписи не ставила, но в некоторых финансовых документах есть подпись самого Армена Джигарханяна. Вероятно, он подмахивал что-то, не вникая в суть вопроса. Юридически на данном этапе Виталину Цымбалюк невозможно привлечь к уголовной ответственности», - рассказывают в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее полиция устроила обыск в квартире Виталины, так как главным подозреваемым изначально было именно она.

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Ключевые слова: Армен Джигарханян

Количество просмотров: 17 264
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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