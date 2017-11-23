По словам самого исполнителя, он пока не торопится оформлять развод, а сделает это скорее всего когда соберется во второй раз жениться. Видимо осталось ждать недолго, так как, по признанию Стаса, его сердце не свободно.
Стас Пьеха до сих пор не развелся с женой, хотя уже давно они не живут вместе
Сегодня, 10:59
Недавно в программе "Ты не поверишь!" популярный певец Стас Пьеха сделал откровенное признание касательно своей личной жизни.
Оказалось, что Стас еще не оформил официально развод со своей супругой Натальей Горчаковой. На данный момент Стас и Наталья проживают в одном доме, но в разных подъездах. Они смогли остаться в дружеских отношениях ради общего сына Петра.
По словам самого исполнителя, он пока не торопится оформлять развод, а сделает это скорее всего когда соберется во второй раз жениться. Видимо осталось ждать недолго, так как, по признанию Стаса, его сердце не свободно.
По словам самого исполнителя, он пока не торопится оформлять развод, а сделает это скорее всего когда соберется во второй раз жениться. Видимо осталось ждать недолго, так как, по признанию Стаса, его сердце не свободно.
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Ключевые слова: Стас Пьеха
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Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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