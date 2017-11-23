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Стас Пьеха до сих пор не развелся с женой, хотя уже давно они не живут вместе

Сегодня, 10:59
Недавно в программе "Ты не поверишь!" популярный певец Стас Пьеха сделал откровенное признание касательно своей личной жизни.

Стас Пьеха до сих пор не развелся с женой, хотя уже давно они не живут вместе
Оказалось, что Стас еще не оформил официально развод со своей супругой Натальей Горчаковой. На данный момент Стас и Наталья проживают в одном доме, но в разных подъездах. Они смогли остаться в дружеских отношениях ради общего сына Петра.

Стас Пьеха до сих пор не развелся с женой, хотя уже давно они не живут вместе


По словам самого исполнителя, он пока не торопится оформлять развод, а сделает это скорее всего когда соберется во второй раз жениться. Видимо осталось ждать недолго, так как, по признанию Стаса, его сердце не свободно.

Стас Пьеха до сих пор не развелся с женой, хотя уже давно они не живут вместе

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Ключевые слова: Стас Пьеха

Количество просмотров: 3 484
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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