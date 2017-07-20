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Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз

Сегодня, 21:10
Актриса Натали Портман откровенно рассказала о неприятных эпизодах своей карьеры.

Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз
Знаменитая голливудская актриса Натали Портман не осталась в стороне от масштабного сексуального скандала и рассказала о собственном неприятном опыте. "Когда я услышала все эти новости, я подумала поначалу, что мне невероятно повезло, что у меня такого никогда не было. Но потом, хорошенько поразмыслив, я сообразила: да, напрямую я не сталкивалась с насилием, но с дискриминацией и разными формами харассмента я сталкивалась на протяжении всей моей карьеры. И внезапно от мысли, что со мной такого не случалось, я пришла к пониманию, что со мной как раз таки такое случалось сотни раз" - призналась Портман.

Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз


Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз


Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз


"У меня был период, когда я отказывалась целоваться в кадре и сниматься в постельных сценах — из-за моих первых ролей и реакции, которую они вызывали: люди называли меня Лолитой, и это пугало. Однажды продюсер, для обсуждения деталей контракта, пригласил меня на борт частного самолета. Нас оказалось всего двое, и нас ждала всего одна кровать. Да, ничего не произошло, ко мне не приставали. Я сказала, что мне некомфортно в этой ситуации, и меня услышали. Но сам факт! Это было ненормально, понимаете? Подобная ситуация - это неприемлемо, это манипуляция. Я была напугана. Но каждая женщина, которая идет ночью одна по улице, чувствует себя напуганной. Не думаю, что мужчины понимают, каково это" - добавила звезда.

Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз


Напомним, что невиданный ранее сексуальный скандал разразился в Голливуде после признаний актрис о том, что к ним приставал продюсер Харви Вайнштейн. Далее волна признаний в домогательствах и даже изнасилованиях прокатилась практически по всему миру.

Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз


Натали Портман призналась, что сталкивалась с насилием сотни раз

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Ключевые слова: Натали Портман

Количество просмотров: 8 372
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, vulture.com

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