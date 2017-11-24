Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов

Сегодня, 09:54
Неделю назад в семье популярного телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первенец, Наталья подарила своему мужу очаровательного сына.

Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов
Имя для малыша выбирали всей страной, в результате своего наследника пара назвала Александром. На днях день рождения отмечал Константин Ремчуков, поздравить которого пришли молодые родители.

Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов


Несмотря на то, что с момента родов прошла всего неделя, Наталья прекрасно выглядела в черном платье. Андрей уже вернулся к работе, а Наталья пока находится в декретном отпуске и все свое время посвящает новорожденному малышу.

Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов

← Джим Керри долгие годы боролся с тяжел... Кирилл Сафонов трогательно обратился ... →

Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 117
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Андрей Малахов празднует рождение первенца
Анна Седокова предстала перед поклонниками в купальнике через неделю после родов
Наталья Водянова удивила своей фигурой после родов
Стильный выход Андрея Малахова и Натальи Шкулевой на вечеринке Elle
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой Известная актриса Кристина Асмус является активным пользователем социальной сети, она часто публикует снимки из повседневной жизни, на которых можно увидеть ее супруга Гарика Харламова и дочку.
Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения Месяц назад всех шокировала новость о расставании известного футболиста Андрея Аршавина с супругой Алисой Казьминой.
Супруг Джанет Джексон считает, что она ему изменяла Сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс между известной певицей Джанет Джексон и ее супругом и отцом сына, бизнесменом Виссамом аль-Мана.
Кирилл Сафонов трогательно обратился к своей жене Александре Савельевой Супружеская пара актера Кирилла Сафонова и певицы Александры Савельевой по праву считается одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.
Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов Неделю назад в семье популярного телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первенец, Наталья подарила своему мужу очаровательного сына.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.