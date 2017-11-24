Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов

Имя для малыша выбирали всей страной, в результате своего наследника пара назвала Александром. На днях день рождения отмечал Константин Ремчуков, поздравить которого пришли молодые родители.Несмотря на то, что с момента родов прошла всего неделя, Наталья прекрасно выглядела в черном платье. Андрей уже вернулся к работе, а Наталья пока находится в декретном отпуске и все свое время посвящает новорожденному малышу.