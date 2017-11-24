Несмотря на то, что с момента родов прошла всего неделя, Наталья прекрасно выглядела в черном платье. Андрей уже вернулся к работе, а Наталья пока находится в декретном отпуске и все свое время посвящает новорожденному малышу.
Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов
Сегодня, 09:54
Неделю назад в семье популярного телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первенец, Наталья подарила своему мужу очаровательного сына.
Имя для малыша выбирали всей страной, в результате своего наследника пара назвала Александром. На днях день рождения отмечал Константин Ремчуков, поздравить которого пришли молодые родители.
Несмотря на то, что с момента родов прошла всего неделя, Наталья прекрасно выглядела в черном платье. Андрей уже вернулся к работе, а Наталья пока находится в декретном отпуске и все свое время посвящает новорожденному малышу.
Несмотря на то, что с момента родов прошла всего неделя, Наталья прекрасно выглядела в черном платье. Андрей уже вернулся к работе, а Наталья пока находится в декретном отпуске и все свое время посвящает новорожденному малышу.
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Ключевые слова: Андрей Малахов
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Количество просмотров: 117
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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