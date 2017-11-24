Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения

Сегодня, 10:23
Месяц назад всех шокировала новость о расставании известного футболиста Андрея Аршавина с супругой Алисой Казьминой.

Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения
Женщина не смогла простить измену своему супругу и собралась подавать на развод. Но позже Андрей в интервью признал свою вину, в результате Алиса решила дать ему еще один шанс.

Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения


Теперь же спортсмен видимо пытается "замолить" свои грехи. На днях супруги вместе с общей дочкой и детьми Алисы от предыдущего брака отправились на отдых на море. Теперь же пара делится со своими подписчиками снимками с жаркой страны.

Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения

← Супруг Джанет Джексон считает, что она... Кристина Асмус опубликовала совместн... →

Ключевые слова: Андрей Аршавин

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Адвокат Андрея Аршавина прокомментировал слух о его разводе
Андрей Аршавин и его жена не забывают о романтике в отношениях
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский организовали романтический отдых
Андрей Аршавин определился с именем для маленькой дочки
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с младшей сестрой Известная актриса Кристина Асмус является активным пользователем социальной сети, она часто публикует снимки из повседневной жизни, на которых можно увидеть ее супруга Гарика Харламова и дочку.
Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения Месяц назад всех шокировала новость о расставании известного футболиста Андрея Аршавина с супругой Алисой Казьминой.
Супруг Джанет Джексон считает, что она ему изменяла Сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс между известной певицей Джанет Джексон и ее супругом и отцом сына, бизнесменом Виссамом аль-Мана.
Кирилл Сафонов трогательно обратился к своей жене Александре Савельевой Супружеская пара актера Кирилла Сафонова и певицы Александры Савельевой по праву считается одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе.
Жена Андрея Малахова появилась на светском мероприятии через неделю после родов Неделю назад в семье популярного телеведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился первенец, Наталья подарила своему мужу очаровательного сына.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.