Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения

Женщина не смогла простить измену своему супругу и собралась подавать на развод. Но позже Андрей в интервью признал свою вину, в результате Алиса решила дать ему еще один шанс.Теперь же спортсмен видимо пытается "замолить" свои грехи. На днях супруги вместе с общей дочкой и детьми Алисы от предыдущего брака отправились на отдых на море. Теперь же пара делится со своими подписчиками снимками с жаркой страны.