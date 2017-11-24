Теперь же спортсмен видимо пытается "замолить" свои грехи. На днях супруги вместе с общей дочкой и детьми Алисы от предыдущего брака отправились на отдых на море. Теперь же пара делится со своими подписчиками снимками с жаркой страны.
Андрей Аршавин с женой отправился на романтический отдых после воссоединения
Сегодня, 10:23
Месяц назад всех шокировала новость о расставании известного футболиста Андрея Аршавина с супругой Алисой Казьминой.
Женщина не смогла простить измену своему супругу и собралась подавать на развод. Но позже Андрей в интервью признал свою вину, в результате Алиса решила дать ему еще один шанс.
Теперь же спортсмен видимо пытается "замолить" свои грехи. На днях супруги вместе с общей дочкой и детьми Алисы от предыдущего брака отправились на отдых на море. Теперь же пара делится со своими подписчиками снимками с жаркой страны.
Теперь же спортсмен видимо пытается "замолить" свои грехи. На днях супруги вместе с общей дочкой и детьми Алисы от предыдущего брака отправились на отдых на море. Теперь же пара делится со своими подписчиками снимками с жаркой страны.
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Ключевые слова: Андрей Аршавин
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
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Автор фото: Instagram
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