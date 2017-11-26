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Стеша Маликова готовится к переезду из родительского дома

Сегодня, 12:56
Очередной выпуск программы "Честное слово" с Юрием Николаевым был посвящен популярному певцу и композитору Дмитрию Маликову.

Стеша Маликова готовится к переезду из родительского дома
В передаче и дочка исполнителя Стеша Маликова ответила на ряд вопросов. По признанию самой девушки, она уже задумывается о переезде в отдельную квартиру, тем более ей скоро исполнится 18 лет.

Стеша Маликова готовится к переезду из родительского дома


«Папа сам понимает, что это жизнь, что мне почти восемнадцать лет, и я уже вырываюсь из этого теплого семейного гнездышка, - призналась Стеша. – Ну восемнадцать лет. О чем тут говорить как бы?»

Дмитрий понимает, что скоро наследница может представить ему и супруге своего избранника, а они в свою очередь примут любое ее решение.

Стеша Маликова готовится к переезду из родительского дома

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Ключевые слова: Стефания Маликова, Дмитрий Маликов

Количество просмотров: 858
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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