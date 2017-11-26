Стеша Маликова готовится к переезду из родительского дома

В передаче и дочка исполнителя Стеша Маликова ответила на ряд вопросов. По признанию самой девушки, она уже задумывается о переезде в отдельную квартиру, тем более ей скоро исполнится 18 лет.«Папа сам понимает, что это жизнь, что мне почти восемнадцать лет, и я уже вырываюсь из этого теплого семейного гнездышка, - призналась Стеша. – Ну восемнадцать лет. О чем тут говорить как бы?»Дмитрий понимает, что скоро наследница может представить ему и супруге своего избранника, а они в свою очередь примут любое ее решение.