Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком

Солистка популярной группы "Серебро" Ольга Серябкина считается одной из самых сексуальных исполнительниц в российском шоу-бизнесе.
Да и сама Ольга нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Недавно в микроблоге Серябкиной появился снимок, на котором она позирует в красной ванне в тренче, который обнажает ее плечи и грудь.
«Красный — мой любимый цвет. А у вас какой?» — написала под фото исполнительница.
Напомним, что недавно продюсер Максим Фадеев обнародовал имя новой солистки группы после открытого кастинга, который проходил в социальной сети.
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