Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком

Да и сама Ольга нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Недавно в микроблоге Серябкиной появился снимок, на котором она позирует в красной ванне в тренче, который обнажает ее плечи и грудь.«Красный — мой любимый цвет. А у вас какой?» — написала под фото исполнительница.Напомним, что недавно продюсер Максим Фадеев обнародовал имя новой солистки группы после открытого кастинга, который проходил в социальной сети.