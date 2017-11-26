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Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком

Сегодня, 14:01
Солистка популярной группы "Серебро" Ольга Серябкина считается одной из самых сексуальных исполнительниц в российском шоу-бизнесе.

Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком
Да и сама Ольга нередко радует своих подписчиков откровенными фотографиями. Недавно в микроблоге Серябкиной появился снимок, на котором она позирует в красной ванне в тренче, который обнажает ее плечи и грудь.

Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком


«Красный — мой любимый цвет. А у вас какой?» — написала под фото исполнительница.

Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком


Напомним, что недавно продюсер Максим Фадеев обнародовал имя новой солистки группы после открытого кастинга, который проходил в социальной сети.

Ольга Серябкина поделилась провокационным снимком

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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