Сама Алеся долгое время не появлялась онлайн, но на днях же опубликовала фотографии, на которых девушка запечатлена во время тренировок.
Алеся Кафельникова после долгого перерыва появилась в соцсети
Сегодня, 09:11
Некоторое время назад многие СМИ говорили о скандале, разразившемся вокруг имени Алеси Кафельниковой, а позже длительное время о ней ничего не было слышно.
Известный теннисист Евгений Кафельников поведал о сложных отношениях с дочерью и даже намекнул на наркотики. Через некоторое время пошли разговоры о том, что Алеся отравилась алкоголем и находится в больнице, а позже завистники начали говорить о нахождении девушки в психбольнице.
Сама Алеся долгое время не появлялась онлайн, но на днях же опубликовала фотографии, на которых девушка запечатлена во время тренировок.
Сама Алеся долгое время не появлялась онлайн, но на днях же опубликовала фотографии, на которых девушка запечатлена во время тренировок.
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Ключевые слова: Алеся Кафельникова
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Количество просмотров: 6 903
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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