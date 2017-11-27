Алеся Кафельникова после долгого перерыва появилась в соцсети

Некоторое время назад многие СМИ говорили о скандале, разразившемся вокруг имени Алеси Кафельниковой, а позже длительное время о ней ничего не было слышно.

Известный теннисист Евгений Кафельников поведал о сложных отношениях с дочерью и даже намекнул на наркотики. Через некоторое время пошли разговоры о том, что Алеся отравилась алкоголем и находится в больнице, а позже завистники начали говорить о нахождении девушки в психбольнице.Сама Алеся долгое время не появлялась онлайн, но на днях же опубликовала фотографии, на которых девушка запечатлена во время тренировок.