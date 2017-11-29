Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Сати Казанова многое запрещает своей 24-летней сестре

Сегодня, 09:21
Преданные поклонники популярной певицы Сати Казановой знают, что она очень привязана к своей семье.

Сати Казанова многое запрещает своей 24-летней сестре
На днях в гости к Сати приехала ее младшая сестра Мадина, которой уже 24 года. Но певица, как старшая сестра, продолжает о ней беспокоиться и контролировать.

Сати Казанова многое запрещает своей 24-летней сестре


«Вчера интересное пришло осознание... Младшая сестричка, находящаяся у меня дома, отпросилась на свидание... Прямо калейдоскоп чувств пронесся во мне - от ревности до гнева, от нежности до раскаяния, за гнев и ревность, соответственно. А ведь девушка вполне взрослая, 24 года. Я - то в эти годы жила в Москве одна и «фестивалила» так, что страшно вспомнить ...

Сати Казанова многое запрещает своей 24-летней сестре


И не отпрашивалась я ни у кого - родители были далеко, я им просто не все рассказывала... И вот спрашивается, какое имею право осуждать или запрещать сестре? А хочется. Она ведь младшенькая, типа, рано еще; не надо ей совершать ошибок, пусть на моих поучится... Вот думаю, что же со мной станет, когда будут свои дети, и когда они повзрослеют, станет пора их отпускать? Наверное, тогда я пойму явно, каково было моим родителям в то время отпускания меня», - сообщила Казанова.

Напомним, что недавно Сати вышла замуж за своего избранника, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

← Глюкоза была шокирована, узнав о том, ч... Возлюбленный Пэрис Хилтон решился на ... →

Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 21 203
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Сати Казанова сообщила о том, что к свадьбе все готово
Сати Казанова впервые откровенно поведала о своем женихе
Сати Казанова посетила загс с таинственным незнакомцем
Сестра Сати Казановой поведала о тяжелой жизни за рубежом
Самое популярное за неделю
Комментарии

Лайма Вайкуле удивляет фанатов бесподобным внешним видом Знаменитая певица Лайма Вайкуле в 63 года может похвастаться идеальным телом, прекрасной кожей и продолжает собирать восторженные комментарии касательно своего внешнего вида.
Рози Хантингтон-Уайтли продемонстрировала неидеальный живот в обнаженном виде Известная актриса Рози Хантингтон-Уайтли в последнее время редко балует своих подписчиков новыми снимками из повседневной жизни.
Меган Маркл поведала об истинных причинах, из-за которых решила бросить актерство Несколько дней назад появилось официальное подтверждение того, что принц Гарри обручился со своей возлюбленной, актрисой Меган Маркл.
Ким Кардашьян представила новую коллекцию в обнаженном виде Ким Кардашьян является одной из самых популярных персон во всем мире, и нередко заставляет СМИ говорить о себе.
Тара Рид выглядит болезненно худой Западные СМИ не часто пишут о 42-летней актрисе Таре Рид, но в последнее время все начали бить тревогу.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.