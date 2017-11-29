Сати Казанова многое запрещает своей 24-летней сестре

На днях в гости к Сати приехала ее младшая сестра Мадина, которой уже 24 года. Но певица, как старшая сестра, продолжает о ней беспокоиться и контролировать.«Вчера интересное пришло осознание... Младшая сестричка, находящаяся у меня дома, отпросилась на свидание... Прямо калейдоскоп чувств пронесся во мне - от ревности до гнева, от нежности до раскаяния, за гнев и ревность, соответственно. А ведь девушка вполне взрослая, 24 года. Я - то в эти годы жила в Москве одна и «фестивалила» так, что страшно вспомнить ...И не отпрашивалась я ни у кого - родители были далеко, я им просто не все рассказывала... И вот спрашивается, какое имею право осуждать или запрещать сестре? А хочется. Она ведь младшенькая, типа, рано еще; не надо ей совершать ошибок, пусть на моих поучится... Вот думаю, что же со мной станет, когда будут свои дети, и когда они повзрослеют, станет пора их отпускать? Наверное, тогда я пойму явно, каково было моим родителям в то время отпускания меня», - сообщила Казанова.Напомним, что недавно Сати вышла замуж за своего избранника, итальянского фотографа Стефано Тиоццо.