Алла Пугачева и маленькая Лиза демонстрируют навыки карате

У супругов подрастают двое очаровательных детей-двойняшек, Гарри и Лиза. Максим нередко делится с подписчиками забавными снимками и роликами с участием своих детей. На днях же в Инстаграм Галкина появилось видео, на котором Примадонна с дочкой демонстрирует свои навыки карате.«Семья после просмотра «Русского ниндзя» на Первом», — сообщил телеведущий фолловерам.Подписчики остались в восторге от умений дочери пары и засыпали их комплиментами. За жизнью наследников звездной пары фанаты наблюдают с неподдельным интересом.