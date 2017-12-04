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Алла Пугачева и маленькая Лиза демонстрируют навыки карате

Сегодня, 09:59
Одной из самых обсуждаемых семей в российском шоу-бизнесе являются Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Пугачева и маленькая Лиза демонстрируют навыки карате
У супругов подрастают двое очаровательных детей-двойняшек, Гарри и Лиза. Максим нередко делится с подписчиками забавными снимками и роликами с участием своих детей. На днях же в Инстаграм Галкина появилось видео, на котором Примадонна с дочкой демонстрирует свои навыки карате.

Алла Пугачева и маленькая Лиза демонстрируют навыки карате


«Семья после просмотра «Русского ниндзя» на Первом», — сообщил телеведущий фолловерам.

Алла Пугачева и маленькая Лиза демонстрируют навыки карате


Подписчики остались в восторге от умений дочери пары и засыпали их комплиментами. За жизнью наследников звездной пары фанаты наблюдают с неподдельным интересом.

Алла Пугачева и маленькая Лиза демонстрируют навыки карате

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 7 163
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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