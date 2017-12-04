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Ольга Казаченко призналась, что не добивалась популярности через скандал с экс-супругом

Сегодня, 11:16
Уже на протяжении длительного времени бывшие супруги Вадим и Ольга Казаченко не могут решить возникшие между ними разногласия.

Ольга Казаченко призналась, что не добивалась популярности через скандал с экс-супругом
В недавнем интервью Ольга призналась, что из-за разгоревшегося скандала она стала довольно популярной. Ее даже зовут спеть на корпоративах. Но по словам женщины, такой славы она не хотела.

Ольга Казаченко призналась, что не добивалась популярности через скандал с экс-супругом


"Вадим, подав на меня иск в суд в октябре 2016 года на несколько миллионов рублей, когда я была беременна нашим сыном, сам начал эту "пиар-компанию". И уже год инициирует все новые и новые иски, при этом делая вид, что это не он. Даже его родственники не в курсе происходящего и думают, что это я сужусь против него, считают меня "ужасной". Тогда как я всего лишь защищаюсь от него. Правда, не очень хорошо получается, вот буквально третьего ноября ему все-таки удалось отсудить у меня больше миллиона рублей, но я стараюсь не сдаваться", – заявила Ольга журналистам.

Напомним, что Вадим Казаченко отказывается признавать сына Ольги, заявляя, что он не является биологическим отцом мальчику.

Ольга Казаченко призналась, что не добивалась популярности через скандал с экс-супругом

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Ключевые слова: Ольга Казаченко

Количество просмотров: 12 324
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Ольга Казаченко призналась, что не добивалась популярности через скандал с экс-супругом Уже на протяжении длительного времени бывшие супруги Вадим и Ольга Казаченко не могут решить возникшие между ними разногласия.
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