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Анна Хилькевич рассказала поклонникам о болезни

Сегодня, 03:31
Актриса Анна Хилькевич попросила у подписчиков совета относительно своей болезни.

Анна Хилькевич рассказала поклонникам о болезни
Из недавних сообщений Минздрава следует настоящая сенсация - эпидемии гриппа в России этой зимой, возможно, вообще не будет. Сообщается, что этому небывалому результату поспособствовали прививки. Однако против простуды они бессильны - жертвой болезни стала Анна Хилькевич. Актриса попросила совета у своих поклонников, чтобы как можно скорее выздороветь, и выложила фото.

Анна Хилькевич рассказала поклонникам о болезни


"Столько идей, столько планов. А тут эта простуда, совсем не вовремя. Так хочется взяться за ютуб, выложить для вас интересное видео, но где взять силы на съемки и все остальное? Чем вы спасаетесь от простуды? Я слышала, над городом летает #фантастическиймужчина и помогает бороться с простудой" - написала Хилькевич.

Анна Хилькевич рассказала поклонникам о болезни


Анна Хилькевич рассказала поклонникам о болезни

← Кристина Асмус изменилась до неузнава...

Ключевые слова: Анна Хилькевич

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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