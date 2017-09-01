"Столько идей, столько планов. А тут эта простуда, совсем не вовремя. Так хочется взяться за ютуб, выложить для вас интересное видео, но где взять силы на съемки и все остальное? Чем вы спасаетесь от простуды? Я слышала, над городом летает #фантастическиймужчина и помогает бороться с простудой" - написала Хилькевич.
Анна Хилькевич рассказала поклонникам о болезни
Сегодня, 03:31
Актриса Анна Хилькевич попросила у подписчиков совета относительно своей болезни.
Из недавних сообщений Минздрава следует настоящая сенсация - эпидемии гриппа в России этой зимой, возможно, вообще не будет. Сообщается, что этому небывалому результату поспособствовали прививки. Однако против простуды они бессильны - жертвой болезни стала Анна Хилькевич. Актриса попросила совета у своих поклонников, чтобы как можно скорее выздороветь, и выложила фото.
"Столько идей, столько планов. А тут эта простуда, совсем не вовремя. Так хочется взяться за ютуб, выложить для вас интересное видео, но где взять силы на съемки и все остальное? Чем вы спасаетесь от простуды? Я слышала, над городом летает #фантастическиймужчина и помогает бороться с простудой" - написала Хилькевич.
"Столько идей, столько планов. А тут эта простуда, совсем не вовремя. Так хочется взяться за ютуб, выложить для вас интересное видео, но где взять силы на съемки и все остальное? Чем вы спасаетесь от простуды? Я слышала, над городом летает #фантастическиймужчина и помогает бороться с простудой" - написала Хилькевич.
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Ключевые слова: Анна Хилькевич
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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