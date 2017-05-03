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Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы

Вчера, 17:44
7 декабря в Сети появился новый клип певицы Славы, который привлек внимание слушателей и зрителей эффектной блондинкой в кадре.

Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы
Ей оказалась Алиса Лобанова. Для девушки это был первый актерский дебют.

Режиссер Павел Пунтус придумал снять один непростой и даже трагичный день из жизни семейной пары и поделился с задумкой со своей давней подругой Алисой Лобановой.

Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы


Алису зацепил сюжет и она приняла предложение сниматься сразу же: "Для меня это был крутой опыт и одновременно непростая задача: претворить в жизнь задумку режиссера. Но история героини клипа похожа и на мою личную: я тоже в прошлом пережила тяжелый развод и предательство любимого человека, но смогла уйти и стать успешной и без него. Песня Славы об этом: об истерзанных чувствах и бескомпромиссности; женщина может долго и многое терпеть: измены, подлость, предательство, побои, но точка кипения существует. И когда она принимает решение уйти, делает это бесповоротно и навсегда."

Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы


По сценарию Алиса играет роль обманутой женщины, которая приняла нелегкое решение расстаться с любимым человеком: ее героиня долго терпела выходки самовлюбленного мужчины и в итоге приняла решение уйти от него, но не с пустыми руками...

Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы


Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы


Весь клип и захватывающую интригу вы можете увидеть на популярном музыкальном канале Starpro и музыкальных каналах страны, а так же чуть ниже:


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Ключевые слова: Слава

Количество просмотров: 10 075
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы 7 декабря в Сети появился новый клип певицы Славы, который привлек внимание слушателей и зрителей эффектной блондинкой в кадре.
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