Алиса Лобанова представила яркую актерскую игру в новом клипе певицы Славы

Ей оказалась Алиса Лобанова. Для девушки это был первый актерский дебют.Режиссер Павел Пунтус придумал снять один непростой и даже трагичный день из жизни семейной пары и поделился с задумкой со своей давней подругой Алисой Лобановой.Алису зацепил сюжет и она приняла предложение сниматься сразу же: "Для меня это был крутой опыт и одновременно непростая задача: претворить в жизнь задумку режиссера. Но история героини клипа похожа и на мою личную: я тоже в прошлом пережила тяжелый развод и предательство любимого человека, но смогла уйти и стать успешной и без него. Песня Славы об этом: об истерзанных чувствах и бескомпромиссности; женщина может долго и многое терпеть: измены, подлость, предательство, побои, но точка кипения существует. И когда она принимает решение уйти, делает это бесповоротно и навсегда."По сценарию Алиса играет роль обманутой женщины, которая приняла нелегкое решение расстаться с любимым человеком: ее героиня долго терпела выходки самовлюбленного мужчины и в итоге приняла решение уйти от него, но не с пустыми руками...Весь клип и захватывающую интригу вы можете увидеть на популярном музыкальном канале Starpro и музыкальных каналах страны, а так же чуть ниже: