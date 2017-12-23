Из-за Элины Камирен члены влиятельное семьи едва не рассорились

Элина учит своих фанаток, как правильно строить отношения с мужчинами. Недавно она поделилась опытом из личной жизни, когда едва не рассорила членов влиятельной семьи.«Мои богини. К вам вопрос: «Случалось ли в жизни, когда к вам проявляли интерес и отец, и сын?» Делитесь. Что из этого вышло? Или как вы вышли? Кстати, я как-то познакомилась в сетях с одним мужчиной. Он оказался классным парнем из уважаемой семьи. Ухаживал шикарно, баловал и увез в Израиль. Но его мама была сильно против, ибо и папа был сильно за меня… Остаться нельзя, бежать! Или... Остаться, нельзя бежать!» – заявила Элина.Камирен считает, что на реалити-шоу сложно строить искренние отношения, да и после такая популярность мешает в жизни.