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Из-за Элины Камирен члены влиятельное семьи едва не рассорились

Сегодня, 12:03
Экс-участница главной телестройки страны Элина Камирен часто общается со своими подписчиками, высказывая свои мысли.

Из-за Элины Камирен члены влиятельное семьи едва не рассорились
Элина учит своих фанаток, как правильно строить отношения с мужчинами. Недавно она поделилась опытом из личной жизни, когда едва не рассорила членов влиятельной семьи.

Из-за Элины Камирен члены влиятельное семьи едва не рассорились


«Мои богини. К вам вопрос: «Случалось ли в жизни, когда к вам проявляли интерес и отец, и сын?» Делитесь. Что из этого вышло? Или как вы вышли? Кстати, я как-то познакомилась в сетях с одним мужчиной. Он оказался классным парнем из уважаемой семьи. Ухаживал шикарно, баловал и увез в Израиль. Но его мама была сильно против, ибо и папа был сильно за меня… Остаться нельзя, бежать! Или... Остаться, нельзя бежать!» – заявила Элина.

Камирен считает, что на реалити-шоу сложно строить искренние отношения, да и после такая популярность мешает в жизни.

Из-за Элины Камирен члены влиятельное семьи едва не рассорились

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Ключевые слова: Элина Камирен

Количество просмотров: 29 796
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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