Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии

Сегодня, 13:03
Младшая из сестер семейства Кардашьян-Дженнер Кайли сейчас находится в интересном положении, но это ее нисколько не радует.

Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии
После того как стало известно о беременности, девушка практически перестала выходить в свет, она даже почти не видится со своими друзьями. Да и будущий отец ребенка Кайли делает только хуже, развлекаясь один без нее и не поддерживая беременную подругу.

Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии


Да еще Кайли в последнее время сильно поправилась, что ее очень сильно тревожит. В результате девушка впала в жуткую депрессию.

Кайли станет мамой уже в феврале, но для нее беременность оказалась не запланированной. Девушка не планировал становиться мамой в ближайшие годы.

Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии

← Джорджина Родригес произвела фурор тр...

Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 5 720
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце
Кайли Дженнер не может справиться с депрессивным настроением
Беременная Кайли Дженнер стремительно набирает вес
Кайли Дженнер на новой фотографии сравнили с мамой
Самое популярное за неделю
Комментарии

Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии Младшая из сестер семейства Кардашьян-Дженнер Кайли сейчас находится в интересном положении, но это ее нисколько не радует.
Джорджина Родригес произвела фурор трогательным снимком с дочерью Джорджина Родригес довольно часто выкладывает на своей личной странице в соцсети фотографии детей своего возлюбленного Криштиану Роналду.
Недавно ставшая мамой Рита Дакота продемонстрировала свою талию Известная певица и композитор Рита Дакота является активным пользователем социальной сети, она часто общается со своими подписчиками.
Беременная Кэндис Свейнпол решилась на обнаженную фотосессию Известная модель Кэндис Свейнпол является обладательницей роскошной фигуры и не устает демонстрировать ее на откровенных фотографиях.
Виктория Дайнеко считает этот год важным для себя Уходящий год для популярной певицы Виктории Дайнеко был полон испытаний.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.