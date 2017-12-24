Беременная Кайли Дженнер находится в жуткой депрессии

После того как стало известно о беременности, девушка практически перестала выходить в свет, она даже почти не видится со своими друзьями. Да и будущий отец ребенка Кайли делает только хуже, развлекаясь один без нее и не поддерживая беременную подругу.Да еще Кайли в последнее время сильно поправилась, что ее очень сильно тревожит. В результате девушка впала в жуткую депрессию.Кайли станет мамой уже в феврале, но для нее беременность оказалась не запланированной. Девушка не планировал становиться мамой в ближайшие годы.