Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки

Вчера, 22:52
Певица Кристина Агилера по-своему отпраздновала Рождество в жарком Лос-Анджелесе.

Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки
Рождество под тёплым солнцем среди пальм (в городе ангелов сейчас +23 градуса) устраивает далеко не всех - среди жаждущих зимней сказки оказалась и Кристина Агилера. Не долго думая, певица решила превратить участок вокруг своего особняка в заснеженную поляну. Ради создания нужной атмосферы "выпали" килограммы искусственного снега, в котором резвилась вся семья Кристины и, конечно, она сама.

Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


"Обожаю Рождество, поэтому сама организовала для нашей семьи снегопад" - написала Агилера в комментарии к множеству снимков, появившихся в её блоге. Почитатели таланта Кристины поблагодарили её за заряд позитивной энергии, который дарят её фотографии.

Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки


Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки

← Пользователи сети обсуждают рождеств... Семья Бритни Спирс готовится к пополн... →

Ключевые слова: Кристина Агилера

Количество просмотров: 2 002
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кристина Агилера привела в восторг фотографиями трехлетней дочери
Кристина Агилера отказалась от привычного образа
Кристина Агилера выбирает свадебное платье
Кристина Агилера поразила фотографиями в купальнике
Самое популярное за неделю
Комментарии

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм выложили в сеть новые кадры с отдыха Звездная семья модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхэма совершила путешествие по США.
Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я" 15 декабря в цирке фонтанов "Аквамарин" прошло мероприятие посвящённое дню рождения школы талантов "Я" при поддержке Татьяны Навки и Светланы Лустиной.
Семья Бритни Спирс готовится к пополнению Популярная исполнительница Бритни Спирс готовится к важному и радостному событию.
Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки Певица Кристина Агилера по-своему отпраздновала Рождество в жарком Лос-Анджелесе.
Пользователи сети обсуждают рождественское фото Риз Уизерспун с дочерью Голливудская актриса Риз Уизерспун празднует Рождество в кругу семьи.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.