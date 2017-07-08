"Обожаю Рождество, поэтому сама организовала для нашей семьи снегопад" - написала Агилера в комментарии к множеству снимков, появившихся в её блоге. Почитатели таланта Кристины поблагодарили её за заряд позитивной энергии, который дарят её фотографии.
Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки
Вчера, 22:52
Певица Кристина Агилера по-своему отпраздновала Рождество в жарком Лос-Анджелесе.
Рождество под тёплым солнцем среди пальм (в городе ангелов сейчас +23 градуса) устраивает далеко не всех - среди жаждущих зимней сказки оказалась и Кристина Агилера. Не долго думая, певица решила превратить участок вокруг своего особняка в заснеженную поляну. Ради создания нужной атмосферы "выпали" килограммы искусственного снега, в котором резвилась вся семья Кристины и, конечно, она сама.
"Обожаю Рождество, поэтому сама организовала для нашей семьи снегопад" - написала Агилера в комментарии к множеству снимков, появившихся в её блоге. Почитатели таланта Кристины поблагодарили её за заряд позитивной энергии, который дарят её фотографии.
"Обожаю Рождество, поэтому сама организовала для нашей семьи снегопад" - написала Агилера в комментарии к множеству снимков, появившихся в её блоге. Почитатели таланта Кристины поблагодарили её за заряд позитивной энергии, который дарят её фотографии.
← Пользователи сети обсуждают рождеств... Семья Бритни Спирс готовится к пополн... →
Ключевые слова: Кристина Агилера
Количество просмотров: 2 002
Количество просмотров: 2 002
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм выложили в сеть новые кадры с отдыха Звездная семья модели Рози Хантингтон-Уайтли и актера Джейсона Стэтхэма совершила путешествие по США.
Татьяна Навка собрала звездных друзей на дне рождения школы талантов "Я" 15 декабря в цирке фонтанов "Аквамарин" прошло мероприятие посвящённое дню рождения школы талантов "Я" при поддержке Татьяны Навки и Светланы Лустиной.
Семья Бритни Спирс готовится к пополнению Популярная исполнительница Бритни Спирс готовится к важному и радостному событию.
Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки Певица Кристина Агилера по-своему отпраздновала Рождество в жарком Лос-Анджелесе.