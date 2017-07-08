Кристина Агилера удивила подписчиков размахом рождественской вечеринки

Рождество под тёплым солнцем среди пальм (в городе ангелов сейчас +23 градуса) устраивает далеко не всех - среди жаждущих зимней сказки оказалась и Кристина Агилера. Не долго думая, певица решила превратить участок вокруг своего особняка в заснеженную поляну. Ради создания нужной атмосферы "выпали" килограммы искусственного снега, в котором резвилась вся семья Кристины и, конечно, она сама."Обожаю Рождество, поэтому сама организовала для нашей семьи снегопад" - написала Агилера в комментарии к множеству снимков, появившихся в её блоге. Почитатели таланта Кристины поблагодарили её за заряд позитивной энергии, который дарят её фотографии.