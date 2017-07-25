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Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями

Сегодня, 02:32
Дочь легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис приковала к своему блогу всеобщее внимание.

Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями
Совместные снимки всех троих детей Майкла Джексона появляются настолько редко, что каждый из них становится настоящей сенсацией. Однако в этот раз фотографам стараться не пришлось - дочь певца Пэрис сама выложила фото с братьями, посвятив кадр наступившему Рождеству: "Счастливого Рождества от нас вам" - написала она на своей страничке.

Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями


На снимке запечатлены младший сын Джексона Принс II "Бланкет", его друг, сама Пэрис и, наконец, ещё один наследник звезды - Принс.

Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями


Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями


Пэрис Джексон является довольно успешной моделью и много занимается благотворительностью. Её старший брат Принс взял пример с отца и всё своё время посвящает музыке и творчеству.

Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями


Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями


Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями

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Ключевые слова: Майкл Джексон, Пэрис Джексон

Количество просмотров: 1 287
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, people.com

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