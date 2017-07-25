Пэрис Джексон поразила пользователей сети снимком со своими братьями

Совместные снимки всех троих детей Майкла Джексона появляются настолько редко, что каждый из них становится настоящей сенсацией. Однако в этот раз фотографам стараться не пришлось - дочь певца Пэрис сама выложила фото с братьями, посвятив кадр наступившему Рождеству: "Счастливого Рождества от нас вам" - написала она на своей страничке.На снимке запечатлены младший сын Джексона Принс II "Бланкет", его друг, сама Пэрис и, наконец, ещё один наследник звезды - Принс.Пэрис Джексон является довольно успешной моделью и много занимается благотворительностью. Её старший брат Принс взял пример с отца и всё своё время посвящает музыке и творчеству.