У Николая Носкова родилась внучка

Дочь исполнителя Екатерина стала мамой очаровательной дочки. Молодая мама и малышка прекрасно себя чувствуют и готовятся к выписке. Носков не смог не поделиться радостью со своими поклонниками.«Дорогие друзья! Спешим разделить с вами радость! Вчера, 26 декабря 2017 года в 22.46 по московскому времени, накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная внучка! Теперь он с гордостью носит почетное звание «Дважды дедушка». Присоединяемся к поздравлениям и желаем крепкого здоровья малышке и всей семье!» – сообщили в официальной группе певца.Стоит отметить, что этот год стал непростым для Носкова. Весной у него случился инсульт, но вскоре его состояние улучшилось, поэтому хирургическое вмешательство не понадобилось.