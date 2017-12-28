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У Николая Носкова родилась внучка

Сегодня, 10:13
На днях известный певец Николай Носков стал во второй раз счастливым дедушкой.

У Николая Носкова родилась внучка
Дочь исполнителя Екатерина стала мамой очаровательной дочки. Молодая мама и малышка прекрасно себя чувствуют и готовятся к выписке. Носков не смог не поделиться радостью со своими поклонниками.

У Николая Носкова родилась внучка


«Дорогие друзья! Спешим разделить с вами радость! Вчера, 26 декабря 2017 года в 22.46 по московскому времени, накануне самого волшебного праздника, у Николая Ивановича родилась замечательная внучка! Теперь он с гордостью носит почетное звание «Дважды дедушка». Присоединяемся к поздравлениям и желаем крепкого здоровья малышке и всей семье!» – сообщили в официальной группе певца.

Стоит отметить, что этот год стал непростым для Носкова. Весной у него случился инсульт, но вскоре его состояние улучшилось, поэтому хирургическое вмешательство не понадобилось.

У Николая Носкова родилась внучка

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Ключевые слова: Николай Носков

Количество просмотров: 2 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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