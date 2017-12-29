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Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель раздумывают над именем для будущей дочки

Сегодня, 09:34
Скандал, разразившийся между супругами Дмитрием Дмитренко и Ольгой Рапунцель, волновало не только поклонников телепроекта "Дом-2", но и участников реалити-шоу.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель раздумывают над именем для будущей дочки
Теперь же в периметр вернулся и Дмитрий, чтобы быть как можно ближе к своей жене. Ольга смогла простить супруга, и теперь они пытаются восстановить свои отношения. Пара даже определилась с именем для будущей дочери.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель раздумывают над именем для будущей дочки


«Говорят, что разбитую чашу не склеишь. Однако я думаю, что все возможно. Надо ломать стереотипы и рамки. Это у нас в России почему-то люди живут по странным канонам, а на Западе такого нет. Все живут, как хотят. Надо жить так, как лежит душа. Не важно, кто осудит и кто что-то подумает. Я благодарен Богу и своей женщине, что мы ждем дочурку. Кстати, мы уже выбрали несколько вариантов имен, но пока хотим оставить это в секрете», - сообщил Дмитренко.

По словам Ольги, она передумала разводиться, ее главной мечтой является полноценная семья, тем более у них скоро родится первенец.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель раздумывают над именем для будущей дочки

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Дмитрий Дмитренко

Количество просмотров: 3 055
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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