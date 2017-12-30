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Май Абрикосов высказал мнение, когда же все таки закроется "Дом-2"

Сегодня, 15:39
Бывший участник популярного реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов некоторое время назад завел собственный блог, в котором высказывает свое мнение касательно различных событий, происходящих в шоу-бизнесе.

Май Абрикосов высказал мнение, когда же все таки закроется "Дом-2"
На этот раз Май решил затронуть тему реалити-шоу, посчитав, что теперь "Дом-2" стал очень скучным. По его мнению, в скором времени проект закроют из-за низких рейтингов.

Май Абрикосов высказал мнение, когда же все таки закроется "Дом-2"


«Дом-2» стал понятием нарицательным. Он ассоциируется с пошлостью, развратом, мерзостью, тупостью, жестокостью и т.д. На это у организаторов заготовлено оправдание: «В обычной жизни еще больше пошлости и мерзости». Да, но «Дом-2» – это же бизнес-проект. (…) На сегодняшний день он, к сожалению, неприятен зрителям. Телепроект показывает не срез общества, а беспомощность организаторов. Мы видим, как не надо делать шоу. Мне, кажется, зрителям надоело смотреть на непрофессионализм создателей «Дома-2» и они самоустраняются. Проект закроется, если совсем пропадет зрительский интерес», – заявил Май.

Мужчина считает, что теперь стало очень много ведущих на проекте, да и всех участников не помешало бы заменить на новых.

Май Абрикосов высказал мнение, когда же все таки закроется "Дом-2"

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Ключевые слова: Дом-2, Май Абрикосов

Количество просмотров: 923
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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