Май Абрикосов высказал мнение, когда же все таки закроется "Дом-2"

На этот раз Май решил затронуть тему реалити-шоу, посчитав, что теперь "Дом-2" стал очень скучным. По его мнению, в скором времени проект закроют из-за низких рейтингов.«Дом-2» стал понятием нарицательным. Он ассоциируется с пошлостью, развратом, мерзостью, тупостью, жестокостью и т.д. На это у организаторов заготовлено оправдание: «В обычной жизни еще больше пошлости и мерзости». Да, но «Дом-2» – это же бизнес-проект. (…) На сегодняшний день он, к сожалению, неприятен зрителям. Телепроект показывает не срез общества, а беспомощность организаторов. Мы видим, как не надо делать шоу. Мне, кажется, зрителям надоело смотреть на непрофессионализм создателей «Дома-2» и они самоустраняются. Проект закроется, если совсем пропадет зрительский интерес», – заявил Май.Мужчина считает, что теперь стало очень много ведущих на проекте, да и всех участников не помешало бы заменить на новых.