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Фанаты не одобрили фотографию, на которой Ксения Собчак демонстрирует свою брендовую одежду

Сегодня, 18:56
Несмотря на то, что Ксения Собчак с недавних пор является кандидатом в президенты России, она держит за собой титул главной модницы Москвы.

Фанаты не одобрили фотографию, на которой Ксения Собчак демонстрирует свою брендовую одежду
Нередко в микроблоге Ксении появляются снимки, на которых она хвастается своими обновками. Недавняя фотография, на которой Собчак позирует в одежде известных брендов, подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков.

Фанаты не одобрили фотографию, на которой Ксения Собчак демонстрирует свою брендовую одежду


«Смех! Кандидат в президенты рекламирует шмотки», «Если уж в президенты, то от такой рекламы нужно отказаться и рекламировать в лучшем случае блузки и галстуки», «Кандидат в президенты в такой двусмысленной позе», — возмутились фолловеры.

Но все мы знаем, что Ксения мало внимания обращает на критику в свой адрес и продолжает делать то, что считает нужным.

Фанаты не одобрили фотографию, на которой Ксения Собчак демонстрирует свою брендовую одежду

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Ключевые слова: Ксения Собчак

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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