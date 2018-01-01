Фанаты не одобрили фотографию, на которой Ксения Собчак демонстрирует свою брендовую одежду

Нередко в микроблоге Ксении появляются снимки, на которых она хвастается своими обновками. Недавняя фотография, на которой Собчак позирует в одежде известных брендов, подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков.«Смех! Кандидат в президенты рекламирует шмотки», «Если уж в президенты, то от такой рекламы нужно отказаться и рекламировать в лучшем случае блузки и галстуки», «Кандидат в президенты в такой двусмысленной позе», — возмутились фолловеры.Но все мы знаем, что Ксения мало внимания обращает на критику в свой адрес и продолжает делать то, что считает нужным.