Фанаты не одобрили фотографию, на которой Ксения Собчак демонстрирует свою брендовую одежду

Несмотря на то, что Ксения Собчак с недавних пор является кандидатом в президенты России, она держит за собой титул главной модницы Москвы.
Нередко в микроблоге Ксении появляются снимки, на которых она хвастается своими обновками. Недавняя фотография, на которой Собчак позирует в одежде известных брендов, подверглась жесткой критике со стороны ее подписчиков.
«Смех! Кандидат в президенты рекламирует шмотки», «Если уж в президенты, то от такой рекламы нужно отказаться и рекламировать в лучшем случае блузки и галстуки», «Кандидат в президенты в такой двусмысленной позе», — возмутились фолловеры.
Но все мы знаем, что Ксения мало внимания обращает на критику в свой адрес и продолжает делать то, что считает нужным.