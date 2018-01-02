На одной из них девушки веселятся на берегу океана, и видимо их отдых удался. Но теперь же поклонников волнует главный вопрос, что же происходит в отношениях Селены и Джастина?
Селена Гомес делится снимками с отдыха
Сегодня, 15:40
На днях стало известно о том, что популярная певица Селена Гомес отправилась на отдых в Мексику вместе с подругами и отметила Новый год вдали от своего возлюбленного Джастина Бибера.
Исполнительница наслаждается жарким солнцем и принимает солнечные ванны. Сама Селена редко публикует фотографии из повседневной жизни, но снимки с отдыха уже появились в Сети. Ими делятся подруги певицы.
На одной из них девушки веселятся на берегу океана, и видимо их отдых удался. Но теперь же поклонников волнует главный вопрос, что же происходит в отношениях Селены и Джастина?
На одной из них девушки веселятся на берегу океана, и видимо их отдых удался. Но теперь же поклонников волнует главный вопрос, что же происходит в отношениях Селены и Джастина?
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Ключевые слова: Селена Гомес
Количество просмотров: 4 238
Количество просмотров: 4 238
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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Селена Гомес делится снимками с отдыха На днях стало известно о том, что популярная певица Селена Гомес отправилась на отдых в Мексику вместе с подругами и отметила Новый год вдали от своего возлюбленного Джастина Бибера.
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