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Алена Водонаева наслаждается медовым месяцем

Сегодня, 12:57
Экс-участница популярного реалити-шоу "Дом-2" и телеведущая Алена Водонаева в сентябре прошлого года вышла замуж за своего возлюбленного Алексея Комова.

Алена Водонаева наслаждается медовым месяцем
Но супруги так и не смогли насладиться медовым месяцем и лишь недавно отправились в свадебное путешествие на Бали. теперь же Алена с удовольствием делится со своими подписчиками снимками с отдыха.

Алена Водонаева наслаждается медовым месяцем


«Завтрак. Идеальное начала дня для меня это красивый, лёгкий завтрак. В азиатских странах я люблю просыпаться на рассвете, когда все ещё спят и вокруг нет никого. Такое я никогда не пропущу. Даже ради сна. За время нашего свадебного путешествия на #Бали, мы три раза сменим геолокацию проживания. Решили пожить в разных местах, чтобы больше увидеть, больше узнать и почувствовать», - поделилась впечатлениями Водонаева.

Напомним, что у Алены подрастает сын от предыдущего брака Богдан, но фанаты с нетерпением ждут новостей об интересном положении знаменитости.

Алена Водонаева наслаждается медовым месяцем

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 2 171
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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