Алена Водонаева наслаждается медовым месяцем

Но супруги так и не смогли насладиться медовым месяцем и лишь недавно отправились в свадебное путешествие на Бали. теперь же Алена с удовольствием делится со своими подписчиками снимками с отдыха.«Завтрак. Идеальное начала дня для меня это красивый, лёгкий завтрак. В азиатских странах я люблю просыпаться на рассвете, когда все ещё спят и вокруг нет никого. Такое я никогда не пропущу. Даже ради сна. За время нашего свадебного путешествия на #Бали, мы три раза сменим геолокацию проживания. Решили пожить в разных местах, чтобы больше увидеть, больше узнать и почувствовать», - поделилась впечатлениями Водонаева.Напомним, что у Алены подрастает сын от предыдущего брака Богдан, но фанаты с нетерпением ждут новостей об интересном положении знаменитости.