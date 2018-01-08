Анастасия Квитко оголилась на пляже

Недавно же Анастасия решилась опубликовать обнаженное фото, на котором она запечатлена на пляже без верха купальника и лишь прикрывает объемную грудь рукой.«Я так взволнована и с нетерпением жду публикации календаря 2018 с моими фотографиями и личными данными на следующей неделе», - подписала снимок Квитко.Подписчики не устают восхищаться роскошными формами девушки и оставляют восторженные комментарии под ее публикациями.