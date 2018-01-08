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Анастасия Квитко оголилась на пляже

Сегодня, 14:12
Анастасию Квитко называют "русской Ким Кардашьян", и она пользуется таким званием, демонстрируя свою фигуру.

Анастасия Квитко оголилась на пляже
Недавно же Анастасия решилась опубликовать обнаженное фото, на котором она запечатлена на пляже без верха купальника и лишь прикрывает объемную грудь рукой.

Анастасия Квитко оголилась на пляже


«Я так взволнована и с нетерпением жду публикации календаря 2018 с моими фотографиями и личными данными на следующей неделе», - подписала снимок Квитко.

Подписчики не устают восхищаться роскошными формами девушки и оставляют восторженные комментарии под ее публикациями.

Анастасия Квитко оголилась на пляже

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Ключевые слова: Анастасия Квитко

Количество просмотров: 12 610
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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