Анастасия Квитко оголилась на пляже

Анастасию Квитко называют "русской Ким Кардашьян", и она пользуется таким званием, демонстрируя свою фигуру.
Недавно же Анастасия решилась опубликовать обнаженное фото, на котором она запечатлена на пляже без верха купальника и лишь прикрывает объемную грудь рукой.
«Я так взволнована и с нетерпением жду публикации календаря 2018 с моими фотографиями и личными данными на следующей неделе», - подписала снимок Квитко.
Подписчики не устают восхищаться роскошными формами девушки и оставляют восторженные комментарии под ее публикациями.
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