Алена Водонаева подарила родителям ключи от квартиры на юге

В прошлом году ее родители обвенчались, и в честь этого Алена решила подарить им ключи от квартиры в Геленджике. Сама Водонаева признается, что родители всегда хотели жить на юге.«Настало время поделиться маленькой личной радостью и осуществлением мечты моих родителей. Они уже года три хотели квартиру на юге. А этой осенью мама и папа обвенчались, и я подсуетилась с подарком. Геленджик! Встречайте ваших новых соседей в лице нашей семьи! Зимовать родители теперь точно будут там, да и мы будем приезжать, чтобы перезагружаться. У мамы на юге вообще нет давления и не болит голова, чего не скажешь о Москве в последнее время», – сообщила Водонаева.Телеведущая не стала раскрывать, во сколько ей обошлось жилье, главное, что она смогла сделать своим родителям неожиданный сюрприз.