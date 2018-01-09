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Алена Водонаева подарила родителям ключи от квартиры на юге

Сегодня, 08:12
Известная телеведущая Алена Водонаева сделала своим родителям роскошный подарок, на который не пожалела денег.

Алена Водонаева подарила родителям ключи от квартиры на юге
В прошлом году ее родители обвенчались, и в честь этого Алена решила подарить им ключи от квартиры в Геленджике. Сама Водонаева признается, что родители всегда хотели жить на юге.

Алена Водонаева подарила родителям ключи от квартиры на юге


«Настало время поделиться маленькой личной радостью и осуществлением мечты моих родителей. Они уже года три хотели квартиру на юге. А этой осенью мама и папа обвенчались, и я подсуетилась с подарком. Геленджик! Встречайте ваших новых соседей в лице нашей семьи! Зимовать родители теперь точно будут там, да и мы будем приезжать, чтобы перезагружаться. У мамы на юге вообще нет давления и не болит голова, чего не скажешь о Москве в последнее время», – сообщила Водонаева.

Телеведущая не стала раскрывать, во сколько ей обошлось жилье, главное, что она смогла сделать своим родителям неожиданный сюрприз.

Алена Водонаева подарила родителям ключи от квартиры на юге

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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