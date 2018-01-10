Валерий Меладзе поделился снимком, показав свою силу

Теперь же он периодически радует своих подписчиков, размещая новые фотографии из повседневной жизни. Один из последних снимков рассмешил поклонников артиста. На ней Валерий запечатлен с двумя гигантскими бутылками вина, которые держит в руках.«За здоровый образ жизни! Фитнес-2018!» – с юмором подписал фотографию исполнитель.Фолловеры оценили юмор Меладзе и посоветовали другим пользователям Сети подписываться на его личную страницу, так как певец не боится показаться смешным на снимках.