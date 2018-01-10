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Валерий Меладзе поделился снимком, показав свою силу

Сегодня, 08:17
В прошлом году популярный певец Валерий Меладзе порадовал поклонников, заведя личную страницу в Инстаграм.

Валерий Меладзе поделился снимком, показав свою силу
Теперь же он периодически радует своих подписчиков, размещая новые фотографии из повседневной жизни. Один из последних снимков рассмешил поклонников артиста. На ней Валерий запечатлен с двумя гигантскими бутылками вина, которые держит в руках.

Валерий Меладзе поделился снимком, показав свою силу


«За здоровый образ жизни! Фитнес-2018!» – с юмором подписал фотографию исполнитель.

Фолловеры оценили юмор Меладзе и посоветовали другим пользователям Сети подписываться на его личную страницу, так как певец не боится показаться смешным на снимках.

Валерий Меладзе поделился снимком, показав свою силу

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Ключевые слова: Валерий Меладзе

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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