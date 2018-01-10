Валерий Меладзе поделился снимком, показав свою силу
Сегодня, 08:17
В прошлом году популярный певец Валерий Меладзе порадовал поклонников, заведя личную страницу в Инстаграм.
Теперь же он периодически радует своих подписчиков, размещая новые фотографии из повседневной жизни. Один из последних снимков рассмешил поклонников артиста. На ней Валерий запечатлен с двумя гигантскими бутылками вина, которые держит в руках.
«За здоровый образ жизни! Фитнес-2018!» – с юмором подписал фотографию исполнитель.
Фолловеры оценили юмор Меладзе и посоветовали другим пользователям Сети подписываться на его личную страницу, так как певец не боится показаться смешным на снимках.
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