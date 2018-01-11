Катерина Шпица рассказала, как решилась на обнаженный снимок

По мнению многих, фотографии получились очень откровенными, но сама актриса не разделяет данное мнение. Даже ее пятилетний сын Герман положительно оценил образ своей мамы.«Я не считаю эти фото откровенными. Поговорите об этом с Аполлоном Микеланджело. Я дала положительный ответ сразу же, как только [фотограф] Диана мне предложила съемку. Более того, я показала фотографии Герману — там не видно груди, и нет никакого намека на секс. Ему понравилось. У него очень тонкое чувство прекрасного. Герман сразу же спросил: «А почему вода такого цвета?»Привел какие-то интересные сравнения с ее оттенком. Но главное — он даже не задал мне вопрос, почему я голая на снимке. Чистая душа ребенка не видит наготу — он обратил внимание на позу, которая, как мне кажется, неосознанно ассоциируется у него с позабытой внутриутробной жизнью. А по тому, что пишут об этих фотографиях люди, можно многое понять о них самих, об их натуре», - делится актриса.Катерина старается уделять своему сыну как можно больше свободного времени и признается, что считает суровые наказания неприемлемыми по отношению к своему малышу.