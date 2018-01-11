Катерина Шпица рассказала, как решилась на обнаженный снимок

«Я не считаю эти фото откровенными. Поговорите об этом с Аполлоном Микеланджело. Я дала положительный ответ сразу же, как только [фотограф] Диана мне предложила съемку. Более того, я показала фотографии Герману — там не видно груди, и нет никакого намека на секс. Ему понравилось. У него очень тонкое чувство прекрасного. Герман сразу же спросил: «А почему вода такого цвета?»
Привел какие-то интересные сравнения с ее оттенком. Но главное — он даже не задал мне вопрос, почему я голая на снимке. Чистая душа ребенка не видит наготу — он обратил внимание на позу, которая, как мне кажется, неосознанно ассоциируется у него с позабытой внутриутробной жизнью. А по тому, что пишут об этих фотографиях люди, можно многое понять о них самих, об их натуре», - делится актриса.
Катерина старается уделять своему сыну как можно больше свободного времени и признается, что считает суровые наказания неприемлемыми по отношению к своему малышу.