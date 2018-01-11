Михаил Державин оказывал помощь семье Спартака Мишулина

Очередной выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен памяти великого актера. На связь со студию вышла и Карина Мишулина, которая рассказала о поддержке своей семьи Михаилом Михайловичем.«Эта ужасная новость меня потрясла. Удивительный, замечательный, добрый человек, о котором только самые теплые воспоминания. Действительно, мое детство прошло практически на его коленях – сидела за кулисами, ездила на гастроли. Мой отец дружил с Державиным – они всегда друг друга поддерживали, ходили в гости. После ухода папы Михаил Михайлович постоянно звонил мне и маме, спрашивал, как мы», – поделилась Карина.Напомним, что Державин в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, что и стало причиной смерти.