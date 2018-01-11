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Михаил Державин оказывал помощь семье Спартака Мишулина

Сегодня, 08:23
Накануне общественность потрясла скорбная новость о кончине известного актера Михаила Державина, которому был 81 год.

Михаил Державин оказывал помощь семье Спартака Мишулина
Очередной выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" был посвящен памяти великого актера. На связь со студию вышла и Карина Мишулина, которая рассказала о поддержке своей семьи Михаилом Михайловичем.

Михаил Державин оказывал помощь семье Спартака Мишулина


«Эта ужасная новость меня потрясла. Удивительный, замечательный, добрый человек, о котором только самые теплые воспоминания. Действительно, мое детство прошло практически на его коленях – сидела за кулисами, ездила на гастроли. Мой отец дружил с Державиным – они всегда друг друга поддерживали, ходили в гости. После ухода папы Михаил Михайлович постоянно звонил мне и маме, спрашивал, как мы», – поделилась Карина.

Напомним, что Державин в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, что и стало причиной смерти.

Михаил Державин оказывал помощь семье Спартака Мишулина

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Ключевые слова: Михаил Державин, Спартак Мишулин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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