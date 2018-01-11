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Майкл Дуглас возмущен предъявленными ему обвинениями в сексуальных домогательствах

Сегодня, 09:24
Осенью прошлого года на Западе возник громкий скандал из-за сексуальных домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.

Майкл Дуглас возмущен предъявленными ему обвинениями в сексуальных домогательствах
Теперь же подобные обвинения предъявлены актеру Майклу Дугласу. Бывшая сотрудница актера сообщила о его непристойном поведении в ее присутствии. Сам Дуглас возмущен такими обвинениями.

Майкл Дуглас возмущен предъявленными ему обвинениями в сексуальных домогательствах


«Мне пришло письмо от моего адвоката, в котором он мне сообщил, что несколько изданий собираются опубликовать историю сотрудницы, работавшей на меня 30 лет назад. Во‑первых, она заявила, что я вульгарно разговаривал в ее присутствии, но не с ней. Это были частные разговоры с друзьями.

Майкл Дуглас возмущен предъявленными ему обвинениями в сексуальных домогательствах


Во‑вторых, она утверждает, что я перекрыл все пути в индустрию, хотя на самом деле я просто уволил ее за плохую работу и не более. В-третьих, я получил обвинение, что якобы мастурбировал перед этой женщиной. Но все это абсолютная ложь. Я бы никогда не позволил себе подобного поведения. Более того, я сам поддерживаю женское движение», — сообщил актер.

Майкл очень переживает за своих детей, которые могут стать объектами насмешек своих ровесников из-за этой ситуации.

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Ключевые слова: Харви Вайнштейн, Майкл Дуглас

Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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